Чи обовʼязково замінювати паспорт книжечку на id-картку?

Чинне законодавство України не встановлює граничного строку дії паспортів громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року. Це випливає з положень, які регулюють порядок документування громадян, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302.

Вона визначає порядок оформлення, видачі та обміну паспорта громадянина України. Відсутність встановленої кінцевої дати дії означає, що власники паспортів-книжечок можуть обміняти їх на ID-картку за власним бажанням, якщо документ є чинним та не підлягає обов’язковій заміні.

Водночас нормативні акти передбачають низку випадків, коли оформлення нового документа є обов’язковим. Йдеться, зокрема, про ситуації:

коли паспорт зразка 1994 року втрачений, викрадений або пошкоджений настільки, що унеможливлює ідентифікацію особи чи використання документа;

обов’язковий обмін також здійснюється у разі зміни персональних даних власника, наприклад, прізвища, імені або інших відомостей.

Довідково: Жоден нормативний акт не встановлює загального обов’язку для всіх громадян України обмінювати паспорти старого зразка на ID-картки. Саме тому поширене уявлення про обов’язкову повну заміну паспортів-книжечок не відповідає чинному правовому регулюванню.

Чи треба замінювати паспорт, якщо потрібно вклеїти фото після 25 або 45 років?

Окремо законодавство регулює питання вклеювання фотокарток після досягнення певного віку. Якщо власник паспорта-книжечки не вклеїв нову фотокартку після досягнення 25 або 45 років протягом встановленого строку, паспорт підлягає обміну на новий документ.

Важливо! На період дії воєнного стану дія строків для вклеювання фотокарток може коригуватися відповідною постановою, зазначає Державна міграційна служба.

Разом із тим сучасна система документування громадян передбачає, що нові паспорти оформлюються вже виключно у форматі ID-карток. Тобто, починаючи з 14-річного віку громадяни України отримують перший паспорт саме у формі пластикової картки з електронним носієм інформації.

Це є частиною переходу держави до цифровізованої моделі ідентифікації особи та обліку населення.

