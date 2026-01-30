Чи є в Україні множинне громадянство?

Із 16 січня в Україні набрав чинності Закон № 4502-ІХ, який дозволяє запровадження множинного громадянства.

Документ передбачає, що громадяни України зможуть набувати громадянство інших держав без втрати українського, але лише за умови, що така держава входить до спеціального переліку, який формуватиме Кабінет Міністрів.

Аналогічно іноземці з цих країн зможуть претендувати на українське громадянство за загальною процедурою.

Важливо! Сам закон визначає лише загальні рамки. Більшість практичних питань уряд регулюватиме окремими підзаконними актами. Саме Кабмін уповноважений затверджувати і змінювати перелік держав, з якими допускається множинне громадянство, без внесення змін до закону.

За роз’ясненнями Державної міграційної служби, під час формування переліку країн уряд має враховувати їхню позицію щодо підтримки України, членство в ЄС та участь у санкціях проти Росії. Раніше серед можливих країн-партнерів називали держави Європейського Союзу, країни Балтії та Канаду.

Як мають проходити військову службу громадяни з кількома паспортами?

Окремі правила мають бути встановлені щодо військового обов’язку, соціальних гарантій і пенсійного забезпечення осіб із кількома паспортами, зауважила "Судово-юридична газета" Питання служби в армії у воєнний час визначатиме Міністерство оборони, а соціальні та пенсійні механізми профільні відомства.

Зверніть увагу! Податкові зобов’язання, як і раніше, залежатимуть від статусу податкового резидента.

Наразі між державами немає автоматичного обміну інформацією про набуття громадянства, тож українські органи не отримують даних про другі паспорти без згоди самої особи.

Що ще слід знати про громадянство в Україні?