Йдеться про найближчих союзників. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ.

Як обиратимуть країни для множинного громадянства?

Насамперед запровадження такого інституту дозволить громадянам інших держав, які є етнічними українцями, набувати громадянства України зі збереженням іноземного.

Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України – адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною,

– зазначив Андрій Сибіга.

Кабмін визначив критерії для країн, із якими буде відповідна можливість. Пріоритет надаватимуть колу найближчих і найнадійніших союзників України. Зокрема, враховуватимуть:

членство у G7 (Групі семи) та Євросоюзі;

застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;

підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;

позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;

наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;

рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;

фінансова підтримка України;

інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.

Зауважте! Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо.

За словами очільника МЗС, у такий спосіб чітко врегулювали єдиний підхід і перелік критеріїв. "Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", – наголосив міністр.

