Йдеться про найближчих союзників. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство закордонних справ.
Як обиратимуть країни для множинного громадянства?
Насамперед запровадження такого інституту дозволить громадянам інших держав, які є етнічними українцями, набувати громадянства України зі збереженням іноземного.
Потенційно йдеться про збільшення кількості громадян України – адже сотні тисяч етнічних українців та їхніх нащадків матимуть змогу відновити правовий зв'язок зі своєю Батьківщиною,
– зазначив Андрій Сибіга.
Кабмін визначив критерії для країн, із якими буде відповідна можливість. Пріоритет надаватимуть колу найближчих і найнадійніших союзників України. Зокрема, враховуватимуть:
- членство у G7 (Групі семи) та Євросоюзі;
- застосування санкцій проти Росії за агресію проти України;
- підтримка незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України;
- позиція під час голосувань у міжнародних організаціях;
- наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства;
- рівень та перспективи розвитку двосторонніх відносин;
- фінансова підтримка України;
- інші критерії, які можуть мати суттєвий вплив на забезпечення національних інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики.
Зауважте! Перелік конкретних іноземних держав буде визначений окремо.
За словами очільника МЗС, у такий спосіб чітко врегулювали єдиний підхід і перелік критеріїв. "Це державницький підхід, який правильно поєднує збереження єдності світового українства та стратегічні пріоритети національної безпеки України", – наголосив міністр.
Що відомо про множинне громадянство в Україні?
Закон, який створив можливість множинного громадянства, ухвалили в червні, а вже в липня його підписав Володимир Зеленський. Документ набуде чинності з 16 січня 2026 року.
Раніше президент зазначав, що перші країни, до яких застосують нововведення, – Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада.
Напередодні посол України в Туреччині Наріман Джелял розповідав про роботу над наданням українського громадянства кримським татарам, які мають турецьке громадянство.