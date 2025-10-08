Речь идет о ближайших союзниках. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Как будут выбирать страны для множественного гражданства?
Прежде всего введение такого института позволит гражданам других государств, которые являются этническими украинцами, получать гражданство Украины с сохранением иностранного.
Потенциально речь идет об увеличении количества граждан Украины – ведь сотни тысяч этнических украинцев и их потомков смогут восстановить правовую связь со своей Родиной,
– отметил Андрей Сибига.
Кабмин определил критерии для стран, с которыми будет соответствующая возможность. Приоритет будут предоставлять кругу ближайших и самых надежных союзников Украины. В частности, будут учитывать:
- членство в G7 (Группе семи) и Евросоюзе;
- применение санкций против России за агрессию против Украины;
- поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
- позиция во время голосований в международных организациях;
- наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
- уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
- финансовая поддержка Украины;
- другие критерии, которые могут иметь существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.
Обратите внимание! Перечень конкретных иностранных государств будет определен отдельно.
По словам главы МИД, таким образом четко урегулировали единый подход и перечень критериев. "Это государственный подход, который правильно сочетает сохранение единства мирового украинства и стратегические приоритеты национальной безопасности Украины", – подчеркнул министр.
Что известно о множественном гражданстве в Украине?
Закон, который создал возможность множественного гражданства, приняли в июне, а уже в июле его подписал Владимир Зеленский. Документ вступит в силу с 16 января 2026 года.
Ранее президент отмечал, что первые страны, к которым применят нововведения, – Германия, Польша, Чехия, США и Канада.
Накануне посол Украины в Турции Нариман Джелял рассказывал о работе над предоставлением украинского гражданства крымским татарам, которые имеют турецкое гражданство.