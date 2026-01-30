Як та де отримати архівну довідку?

Книги державної реєстрації актів цивільного стану та метричні книги щороку передаються на постійне зберігання до державних архівів, повідомляє Міністерство юстиції України. Це відбувається після завершення 75-річного строку їх перебування у відділах державної реєстрації актів цивільного стану.

Якщо з дати складання актового запису минуло менш як 75 років, для отримання довідки необхідно звертатися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання. Після спливу цього строку документи передаються до державного архіву відповідної області або міста Києва, і саме туди подається запит на архівну довідку.

Запит можна подати особисто, надіслати поштою або, за наявності технічної можливості, подати в електронній формі. У зверненні слід обов'язково зазначити прізвище, ім'я та по батькові, дату і місце події, тип необхідного документа, а також контактні дані заявника.

Пам'ятайте! Строк розгляду звернення становить до 30 календарних днів, а у виняткових випадках може бути продовжений до 45 днів за рішенням керівника архіву. Якщо архівна установа розташована на тимчасово окупованій території та не має змоги опрацьовувати запити громадян, Державна архівна служба України може визначити іншу державну архівну установу тимчасовим зберігачем фондів із правом видачі інформаційних документів.

