Как и где получить архивную справку?

Книги государственной регистрации актов гражданского состояния и метрические книги ежегодно передаются на постоянное хранение в государственные архивы, сообщает Министерство юстиции Украины. Это происходит после завершения 75-летнего срока их пребывания в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния.

Смотрите также Ошибка в нотариальном документе: как и когда ее могут исправить

Если с даты составления актовой записи прошло менее 75 лет, для получения справки необходимо обращаться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства. По истечении этого срока документы передаются в государственный архив соответствующей области или города Киева, и именно туда подается запрос на архивную справку.

Запрос можно подать лично, отправить по почте или, при наличии технической возможности, подать в электронной форме. В обращении следует обязательно указать фамилию, имя и отчество, дату и место события, тип необходимого документа, а также контактные данные заявителя.

Помните! Срок рассмотрения обращения составляет до 30 календарных дней, а в исключительных случаях может быть продлен до 45 дней по решению руководителя архива. Если архивное учреждение расположено на временно оккупированной территории и не имеет возможности обрабатывать запросы граждан, Государственная архивная служба Украины может определить другое государственное архивное учреждение временным хранителем фондов с правом выдачи информационных документов.

Какие документы не примет нотариус: основные требования, о которых стоит знать заранее