Что такое моральный ущерб и как получить компенсацию?

Если человек пережил физические или психологические страдания из-за действий, или бездействие других, то он может получить компенсацию за причиненный моральный ущерб. Среди самых частых проблем Министерство юстиции Украины выделяет физическое страдание из-за ухудшения здоровья, душевное – если против человека или его родственников совершили противоправные действия или уничтожили или повредили его имущество. Также возмещение можно получить после пережитого унижении чести и достоинства и нарушения нормальной жизни в целом.

Смотрите также Повредили колеса из-за ям на дорогах: куда обращаться и как получить компенсацию

Моральную компенсацию можно получить через суд, если удастся доказать наличие самого вреда, то есть соответствующие доказательства. Также в суде сообщается о противоправном поведении того, кто нанес ущерб. Отдельно отмечается вина лица, кроме случаев, когда возмещается выплачивается независимо от нее.

Заметим! Моральная компенсация за страдания предусмотрена статьями 32, 56 и 62 Конституции Украины, а также Гражданским кодексом и Постановлением Пленума Верховного Суда Украины №4.

Моральная компенсация – это не постоянная сумма. Согласно статьей 23 Гражданского кодекса учитывается характер причиненного вреда и пережитых человеком страданий. Также суд обращает внимание на ухудшение жизненных возможностей после совершения правонарушения и интересы пострадавшего.

Компенсация выплачивается деньгами или другим законным способом.

Какие документы нужны, чтобы доказать потребность в моральном возмещении?

Истец должен принести в суд документы, подтверждающие получение вреда. Среди них:

справки от врачей, выписки из истории болезни;

рецепты на лекарства;

заключение судебно-медицинской экспертизы в случае физического вреда;

заключение о психологическом;

чеки на приобретение лекарств;

договоры и квитанции об оплате услуг психолога, реабилитолога или других специалистов;

документы о нетрудоспособности, прекращение обучения, занятия спортом или иной общественной деятельности;

при наличии – показания свидетелей.

Суд изучает все факты и даже без ряда документов может установить факт ущерба и потребность в компенсации. Но потерпевший должен выразить свою позицию, собрать все доказательства и своевременно обратиться в суд.

За что водители могут получить компенсацию?