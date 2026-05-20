Как действует мошенническая схема с выманиванием денег через эмоции?

Мошенники прибегают к эмоциям, рассказывая жертвам о болезнях, свои чувства и эмоции. Человек, который испытывает сочувствие, обычно соглашается перевести деньги, и к тому же значительные суммы. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Артем Олещенко.

Правоохранители разоблачают преступников, которые путем манипуляций втираются в доверие к жертве. Такая схема распространена и действует давно. Под прицелом нередко оказываются военнослужащие, которые доверяют тому, что им пишут о любви или необходимости помощи.

Так в Департаменте киберполиции рассказали о случае, когда 41-летняя женщина из Киева украла у защитника более 709 тысяч гривен. Она знала, что мужчина находился в Донецкой области и был ранен. Таким образом она втрелась в доверие, якобы поддерживая его. Но на фоне этого киевлянка рассказывала, что "и сама тяжело болеет". Аккаунт в одной из социальных сетей, конечно, был фейковый под вымышленным именем.

Женщина постоянно рассказывала, что ей нужны деньги на срочное лечение и операцию в Германии. Военный, несмотря на то, что сам нуждался в помощи, обещал найти деньги. Так через эмоциональное давление женщина выманила деньги у воина.

Мошенницу разоблачили столичные киберполицейские и следователи, пока военный был в госпитале. Они следили за движением средств и заметили, что женщина получает значительные суммы на личные карточки, с которых она потом снимала наличные и тратила их на личные нужды.

Во время обысков в доме женщины нашли мобильные телефоны, с которых она вела переписку, банковские карты, более 114 тысяч гривен наличных. Удалось установить, что она имела в целом более, чем 10 фейковых аккаунтов в соцсети, чтобы совершать преступление.

Денежные средства поступали на ее личный счет, а также на счет ее матери. В течение всего общения женщина уговорила военного перевести более 700 тысяч гривен,

– сказал представитель киберполиции.

Женщина получила подозрение в нарушении статьи 190 Уголовного кодекса Украины, которая определяет наказание за мошенничество в особо крупных размерах или в условиях военного положения. За эти действия ей грозит до 8 лет заключения.

Киевлянка через соцсети выманила деньги у военного / Фото Нацполиции

Другой случай манипуляции эмоциями для выманивания денег произошел на Полтавщине. Сразу несколько граждан сообщили в полицию о телефонном мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что им звонили неизвестные и говорили, что их родственники якобы попали в дорожно-трансопртну происшествие. Мол, из-за этого срочно нужны деньги.

Среди пострадавших была жительница Горишних Плавней. Мошенники сказали ей, что в аварии виноват ее сын, а потому пострадавшим трбе прислать деньги. Из-за стресса пенсионерка поверила преступникам и отдала им 60 тысяч гривен.

Так же мошенники обманули двух других жителей города. Одному пожилому мужчине сказала, что в ДТП попала его дочь, поэтому за решение потребности надо заплатить 60 тысяч гривен. Но мужчина не повелся на эмоции и не отдал деньги, а о случае сообщил правоохранителям.

Аналогично мошенники пытались обмануть еще одну пенсионерку. У нее требовали уже 12 тысяч долларов. Однако денег преступники не дождались.

По предварительной оперативной информации известно, что к преступлению может быть причастна женщина в возрасте около 25 – 30 лет в светлой одежде. Указанное лицо может передвигаться как пешком, так и на автомобиле, – написали в полиции Полтавской области.

Что стоит знать, чтобы мошенники не могли обмануть на деньги?

Психологи говорят, что кибермошенники именно ищут людей, которые находятся в эмоционально сложных условиях или нуждаются в любви и общении. Мошенники ищут уязвимость и подстраиваются под тренды.

Полицейские напоминают, что кои подобные звонки или сообщения поступают вам или вашим родным, стоит сообщить о подозрительных лицах по номерам 102 или 112. Чтобы жертв стало меньше, правоохранители должны знать хотя бы об одном таком случае. Стоит запомнить приметы мошенников, их авто или номера телефонов и рассказать об этом в полиции.

В общем правоохранители предостерегают граждан не верить словам незнакомцев в сети и советуют проверять любые подозрительные сообщения. Также не стоит переходить по сомнительным ссылкам и устанавливать сторонние программы. Все предложения перейти на сайты стоит детально проверять.