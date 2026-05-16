Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте также В Google Play нашли 28 вредоносных приложений, которые воруют деньги: проверьте свой смартфон

В чем заключается суть мошеннической схемы?

В СБУ рассказали, что сначала преступники пытаются запугать людей вымышленными уголовными делами, в частности о якобы государственной измене, финансировании России или приобретении запрещенных товаров.

Для усиления психологического давления мошенники также присылают в мессенджеры фейковые повестки-вызовы на допрос.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

После этого аферисты предлагают "решить вопрос" и избежать наказания: они требуют перевести или передать им деньги якобы "на проверку" или "во избежание уголовной ответственности".

В СБУ призвали граждан быть бдительными и соблюдать следующие правила:

фиксировать данные лиц, которые выходят на контакт, в частности записывать номер телефона, с которого поступил звонок, а также сохранять скриншоты сообщений;

не передавать конфиденциальные данные банковских карточек и не осуществлять срочных денежных переводов.

Отдельно ведомство советует проверять любую полученную информацию исключительно через официальные источники – сайт СБУ (ssu.gov.ua) или верифицированные страницы в социальных сетях.

Важно! Если граждане сталкиваются с подобным вымогательством или получают подозрительные сообщения от лиц, которые представляются сотрудниками СБУ, им рекомендуют немедленно обращаться на горячую линию по номеру 1516, на электронную почту callcenter@ssu.gov.ua или sbu_cu@ssu.gov.ua , а также в чат-бот "Спали" ФСБшника.

Злоумышленники также маскируются под волонтеров

В Министерстве внутренних дел рассказали, что во время войны мошенники все чаще маскируются под волонтеров или целые благотворительные фонды, чтобы выманить деньги и персональные данные украинцев. По словам представителей ведомства, злоумышленники используют фейковые сборы, поддельные сайты и похищенные фото, чтобы вызвать доверие у людей.

В МВД отметили, что если вас просят сбросить деньги на сбор ваши друзья или знакомые, стоит связаться с ними другим способом: вживую, телефону, в другой соцсети.

Если же сбор публикует незнакомый человек, стоит:

попросить отчеты за предыдущие периоды и сборы;

узнать больше об этом человеке или волонтере;

воспользоваться сервисом поиска изображений в Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором;

проверить подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, которая выдала документ.

Украинцам также не рекомендуют вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код) при осуществлении пожертвований, ведь платежная информация может попасть к мошенникам.