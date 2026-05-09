Министерство внутренних дел Украины в рамках проекта "Спроси у МВД" объяснило 24 Каналу, как проверить волонтеров и фонды, которым вы донатите средства, чтобы внезапно не попасть на крючок аферистов.

Как узнать, не является ли волонтер или частное лицо мошенником?

В МВД отметили, что если вас просят сбросить деньги на сбор ваши друзья или знакомые, и вы доверяете этим людям, проблем возникнуть не должно.

Но стоит убедиться, что сообщение опубликовал действительно знакомый человек, а не мошенник, который получил доступ к аккаунту пользователя. Для этого лучше связаться с этим знакомым другим способом: вживую, телефону, в другой соцсети.

В остальных случаях для проверки, действительно ли сбор не мошеннический, нужно сделать следующие шаги:

попросить отчеты за предыдущие периоды и сборы;

узнать больше об этом лице или волонтера, в частности, сотрудничают ли они с известными организациями или публичными лицами;

В таком случае на официальных страницах соответствующих организаций и инфлюенсеров должна также быть информация о совместной деятельности,

– объяснили в Министерстве внутренних дел.

проверить, есть ли у этих лиц награды или отличия за помощь и отзывы о деятельности;

узнать, освещена ли работа волонтера или частного лица в информационном поле;

воспользоваться сервисом поиска изображений в Google для проверки фотографий и скриншотов документов под сбором – мошенники, обычно, используют украденные чужие фото в своих профилях;

проверить подлинность удостоверения волонтера, связавшись с организацией, которая выдала документ.

"Если речь идет о частном лице, следует узнать, почему она не зарегистрирована как волонтер", – отметили в МВД.

Как проверить благотворительный фонд и общественную организацию?

В Министерстве внутренних дел отметили, что поскольку благотворительные фонды и общественные организации официально зарегистрированы, проверить их несколько проще. Однако мошенникам тоже нетрудно прикрыться известными названиями и именами для своих преступлений.

Чтобы убедиться, что благотворительный фонд или общественная организация настоящие, рекомендуется:

проверить их членство в профессиональных ассоциациях, вроде Ассоциации Благотворителей Украины;

убедиться, что ЕГРПОУ внесен в реестры Минюста;

выяснить, имеет ли БФ или ОО физическое присутствие (офис, действительные номера телефонов) и персонал;

попросить сведения об учредителях и отчетность за предыдущие годы – это публичная информация, которая должна быть в свободном доступе. Отсутствие таких данных повышает вероятность того, что вы наткнулись на мошенников;

узнать о сотрудничестве с известными организациями, волонтерами и публичными лицами;

проверить наличие отличий и отзывов о работе;

установить, заручались ли БФ или ОО поддержкой со стороны публичных лиц;

проверить присутствие в информационном поле;

воспользоваться сервисом поиска изображений в Google, как и в случае с проверкой частного лица или волонтера.

Обратите внимание! В МВД не рекомендуют украинцам вводить полные данные банковской карты (срок действия, CVV-код) при осуществлении пожертвований, ведь платежная информация может попасть к мошенникам.

Если вы все же опасаетесь отправлять средства неизвестным волонтерам и организациям, всегда можно присоединиться к сборам известных фондов, которые уже доказали свою надежность,

– отметили в министерстве.

Как не стать жертвами мошенничества с использованием фишинга?

В МВД отметили, что фишинг – один из самых распространенных видов мошенничества в интернете. Злоумышленники создают фишинговые сайты для получения ценных данных, в частности данных банковских карточек для дальнейшего присвоения денег потерпевших.



"Такие сайты могут полностью копировать дизайн маркетплейсов, банков, платформ объявлений, сервисов обмена валют, служб доставки или других ресурсов, на которых пользователи вводят данные карты для оплаты", – отметили в министерстве.

Во время военного положения приобрели популярность схемы с использованием фишинговых сайтов, которые маскируются под ресурсы для оформления социальных выплат от государства, фондов, международных организаций.

На фишинговый сайт может указывать любое отличие в URL-адресе (лишние символы, неверное написание). Пользователям следует всегда обращать внимание на адрес необходимого сайта, а также не переходить по подозрительным гиперссылкам и не вводить конфиденциальные данные,

– отметили в МВД.

Для онлайн-шопинга в министерстве рекомендовали использовать проверенные сайты, а информацию о социальных выплатах получать только с официальных страниц государственных органов.

Схемы с использованием фишинга злоумышленники могут использовать и на платформах объявлений. Поэтому при купле-продаже товаров, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы и не переходите в сторонние мессенджеры.

Кстати, если у вас остались вопросы по схемам, которые используют мошенники, того, как уберечься от них или относительно работы Министерства внутренних дел Украины, оставляйте их в комментариях под этой новостью.