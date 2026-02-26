Как действовать, если были повреждены колеса из-за состояния дорог?
Иногда решить проблему с повреждением резины или колеса в целом легче всего возможно через страховые фирмы. Но можно подать обращение к держателю дороги, который должен компенсировать расходы на ремонт. Об этом сообщил автоюрист Богдан Кушнир в эфире телеканала "Киев".
Специалист отметил, что в случае повреждения колес на дороге закон защищает водителя, если это произошло из-за ямы. Алгоритм действий, чтобы получить деньги за колеса, такой:
- зафиксировать инцидент, глубину ямы и место, где это произошло;
- подать обращение с общим иском к держателю дороги, которая должна обеспечивать на ней безопасность;
- обратиться в местную организацию (городской или сельский совет, на балансе которой находится дорога).
Богдан Кушнир заметил, что водитель должен быть уверен, что дорога, которой он движется, является безопасной. Если отсутствуют дорожные знаки о ямах или ремонт дороги, то правота водителя устанавливается без проблем. И даже при условии рассмотрения дела в суде гражданин, вероятно, победит.
Стоит отметить! Государственным стандартом ДСТУ 3587-97 предусмотрено, что покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, наплывов или других деформаций. Предельная глубина повреждений на дороге может достигать лишь 4 – 6 сантиметров в зависимости от категории дороги.
А в отношении чиновников, которые не содержат дороги в надлежащем состоянии, может быть открыто уголовное производство.
Какая статья Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за плохие дороги?
- В статье 140 КУоАП определены штрафы за нарушение надлежащего содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов или дорожных сооружений в состоянии, обеспечивающем безопасность дорожного движения.
- Если дорожное покрытие опасное, жалобу можно подать в полицию через обращение на горячую линию, в участок или через онлайн-сервисы. Нужно указать адрес аварийного участка, описание проблемы, фото/видео доказательства и свои контактные данные.
- Должностные лица несут ответственность за такое правонарушение штрафом в размере 60 необлагаемых минимумов.