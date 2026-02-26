Как действовать, если были повреждены колеса из-за состояния дорог?

Иногда решить проблему с повреждением резины или колеса в целом легче всего возможно через страховые фирмы. Но можно подать обращение к держателю дороги, который должен компенсировать расходы на ремонт. Об этом сообщил автоюрист Богдан Кушнир в эфире телеканала "Киев".

Специалист отметил, что в случае повреждения колес на дороге закон защищает водителя, если это произошло из-за ямы. Алгоритм действий, чтобы получить деньги за колеса, такой:

зафиксировать инцидент, глубину ямы и место, где это произошло;

подать обращение с общим иском к держателю дороги, которая должна обеспечивать на ней безопасность;

обратиться в местную организацию (городской или сельский совет, на балансе которой находится дорога).

Богдан Кушнир заметил, что водитель должен быть уверен, что дорога, которой он движется, является безопасной. Если отсутствуют дорожные знаки о ямах или ремонт дороги, то правота водителя устанавливается без проблем. И даже при условии рассмотрения дела в суде гражданин, вероятно, победит.

Стоит отметить! Государственным стандартом ДСТУ 3587-97 предусмотрено, что покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, наплывов или других деформаций. Предельная глубина повреждений на дороге может достигать лишь 4 – 6 сантиметров в зависимости от категории дороги.

А в отношении чиновников, которые не содержат дороги в надлежащем состоянии, может быть открыто уголовное производство.

Какая статья Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает ответственность за плохие дороги?