Як діяти, якщо було пошкоджено колеса через стан доріг?

Іноді розв'язати проблему з пошкодженням гуми чи колеса загалом найлегше можливо через страхові фірми. Але можна подати звернення до утримувача дороги, який має компенсувати витрати на ремонт. Про це повідомив автоюрист Богдан Кушнір в ефірі телеканалу "Київ".

Фахівець зазначив, що у випадку пошкодження коліс на дорозі закон захищає водія, якщо це сталося через ями. Алгоритм дій, щоб отримати гроші за колеса, такий:

зафіксувати інцидент, глибину ями та місце, де це сталося;

подати звернення із загальним позовом до утримувача дороги, яка має забезпечувати на ній безпеку;

звернутися до місцевої організації (міської чи сільської ради, на балансі якої знаходиться дорога).

Богдан Кушнір зауважив, що водій має бути впевненим, що дорога, якою він рухається, є безпечною. Якщо відсутні дорожні знаки про ями чи ремонт дороги, то правота водія встановлюється без проблем. І навіть за умови розгляду справи в суді громадянин, імовірно, переможе.

Варто зазначити! Державним стандартом ДСТУ 3587-97 передбачено, що покриття проїзної частини не повинно мати осідань, вибоїн, напливів чи інших деформацій. Гранична глибина пошкоджень на дорозі може сягати лише 4 – 6 сантиметрів залежно від категорії дороги.

А щодо чиновників, які не утримують дороги в належному стані, може бути відкрито кримінальне провадження.

Яка стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за погані дороги?