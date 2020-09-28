У поліції існує спеціальний відділ безпеки дорожнього руху, який стежить за станом автомобільних доріг. Втім багато українців й досі не знають, як правильно подати скаргу щодо, наприклад, ям на трасах в місті. Для цього в Україні стоворили проєкт "УкрЯма", який об'єднує тих, хто зіткнувся з некомпетентністю дорожніх та інших служб України.

В ефірі ранкового шоу на 24 каналі керівник проєкту Григорій Кравцов розповів, що на сайті українці можуть знайти корисну для себе інформацію, дізнатися, як правильно заповнити скаргу та куди її треба подати.

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За його словами, на поліцію покладений закон України з відповідними нормами "Контроль за якістю дорожнього покриття та безпекою дороги". Громадянам цей закон гарантує безпечний дорожній рух.

Є певні державні стандарти щодо якості, які й дозволяють виміряти безпеку на дорогах. Зокрема, є державний стандарт про автомобільні дороги. Там чітко вказані параметри для допустимої ями: глибина, площа.

В принципі, якщо ви їдете машиною, то часто неозброєним оком помітно, що яма точно не відповідає стандартам. Відтак це порушує закон,

– відзначив керівник проєкту "УкрЯма".

Відповідно, можна скласти акт звернення. Користувачам сервісу потрібно просто зробити фотографію цієї ями, написати територію, де вона розташована. Система автоматично згенерує звернення в поліцію.

Також потрібно обов’язково ввести дані: ПІБ, контакти та місце, де виявлено недолік на дорозі.

Григорій Кравцов зазначив, що під час подання звернення можна одразу відзначити, в якому стані дорога і вже потім перевіряти інформацію, якщо там будуть певні зміни. Водії, коли подають скаргу, можуть такі типи дефектів:

штучно зруйнована дорога;

розбита дорога;

яма на дорозі;

люк;

яма у дворі;

неякісний ремонт дороги;

відсутність розмітки;

сніг;

незавершений ремонт дороги;

тротуар;

сторонні предмети на дорозі.



Як подати скаргу про дефект на дорозі / Фото з сайту "УкрЯма"

Що робити, якщо ваше звернення ігнорують

За словами керівника проєкту, користувачі можуть перенаправляти звернення у вищі контролюючі органи. Якщо ваш запит проігнорували, то можете звертатися в поліцію. Або якщо правоохоронці не відповідають на скаргу, можна звернутися в прокуратуру.

На сайті вказано, що:

після генерації скарги до прокуратури, необхідно текст надіслати поштою;

якщо користувач отримає відповідь, що ДАІ направила відповідний припис в муніципальні органи або до підрядної організації про усунення пошкодження, однак яма все ще на місці — сайт генерує шаблон скарги до прокуратури вже іншого змісту. Зокрема, про проведення перевірки за фактом невиконання припису ДАІ та порушення законодавства щодо утримання і ремонт автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху. Його потрібно доповнити з урахуванням ситуації та надіслати поштою.

Керівник проєкту "УкрЯма" про те, як подати скаргу до поліції через дефекти на дорогах: