Державне агентство автомобільних доріг вже відновило понад 2 тисячі кілометрів доріг у 2020 році. За їхніми планами, до кінця 2020 року відремонтованих доріг буде вже 4200 кілометрів.

Загалом відремонтували 2022 км доріг, передає Укравтодор на своїй сторінці у фейсбуці. Там додали: ще 800 км доріг виконані у вирівнюючому шарі.

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За амбітним планом Державного агентства автомобільних доріг до кінця року показник становитиме 4200 кілометрів. Там заявили, що йдуть за встановленим планом.

Що таке влаштування верхнього шару?

Це фінішний етап ремонту дороги. Перед цим на відремонтованих ділянках зняли старий асфальт, перелаштували основу дорожнього одягу та поклали 1 – 2 шари дорожнього покриття. Ці етапи є найдорожчими та найважчими для поточного середнього і капітального ремонтів.

Що ще планують?

Після цього на дорогах нанесуть розмітку, облаштують узбіччя і зупинки. Також встановлять дорожні знаки та бар'єрну огорожу. Потім перевірятимуть якість робіт. Якщо зауважень не буде – ділянки здадуть в експлуатацію. Всі виявлені недоліки підрядники повинні виправити за свої гроші.

Хто в лідерах?

у Закарпатській області відремонтували 223,5 кілометри доріг;

Харківській області – 221,2 кілометра;

у Запорізькій області – 168,8 кілометра;

Сумській області – 149,9 кілометра;

Луганській області – 133 кілометрів;

Львівській області – 130,1 кілометра;

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Верховна Рада також прийняла законопроєкт, який передбачає перенаправлення 2,2 мільярда гривень субсидій на ремонт доріг.



В Укравтодорі кажуть, що відновили вже понад 2 тисячі кілометрів доріг / Фото Укравтодор