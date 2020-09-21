Журналісти-розслідувачі стверджують, що на президентському проєкті "Велике будівництво" традиційно розпиляли велику купу грошей. А цього року туди планують вкласти понад 100 мільярдів гривень.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов. І наголосив, що це дуже значна сума.

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Про "Велике будівництво"

За словами журналіста, зараз в Україні відбувається історична річ – ще ніколи не було такого велетенського "пирога", який би освоювали через Укравтодор.

Цього року туди планують "закопати" понад 100 мільярдів гривень. Це втричі більше, ніж все оборонне замовлення нашої країни у стані війни і з усіх видатків на медицину,

– повідомив Ніколов.

Якщо говорити про розмір маржі, то це 20% від цього "пирога", зазначив журналіст. Він вважає, що все це засвоюється на простих схемах щодо завищення ціни на будматеріали.

"Його освоюють на обраному колі – так званих фаворитів Укравтодору, як входять в одну професійну асоціацію. А 70% від усього отримають 6 компаній-фаворитів, оскільки в Укравтодорі створили дискримінаційні умови проведення тендерів", – наголосив Ніколов.

І пояснив: кілька фірм налагодили стосунки з Укравтодором ще за попереднього президента, вони вже тоді отримували значну частину підрядів. Але, на жаль, щоб взяти участь в тендері, треба довести, що останні 3 роки компанія виконала певний обсяг робіт.

Під цей критерій підходили лише ці 6 компаній. Тобто, нова компанія вже не може брати участь в тендері,

– підсумував Ніколов.

Що відомо про "Велике будівництво"? "Велике будівництво" – це програма, яка позиціонується, як спільний проєкт президента та уряду і згадується ними при першій ліпшій нагоді. Вона передбачає масштабну розбудову інфраструктури: школи, дитсадки, амбулаторії, стадіони, дороги.



На "Велике будівництво" тільки у 2020 році було закладено понад 100 мільярдів гривень. Тепер туди ще додали трохи грошей із фонду боротьби з COVID-19.

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