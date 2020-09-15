Польські слідчі знайшли у схованках ексглави Укравтодору мільйон євро готівкою
Слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили невідоме досі майно, яке приховував колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска і ексклава Укравтодору Славомір Новак. Зокрема, у схованках колишнього чиновника знайшли приблизно один мільйон євро готівкою.
Агенти антикорупційного бюро під час слідчих дій виявили серед іншого гроші в різних валютах, повідомляє Polsat News.
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Зокрема, понад 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих – загалом приблизно мільйон євро. Частину грошей ексміністр транспорту в уряді Туска і ексклава Укравтодору Славомір Новак зберігав у двох спеціальних схованках.
Нові докази також дозволили вилучити й інше майно, яким володів колишній міністр:
- дві квартири вартістю 2 мільйони злотих;
- автомобіль марки Land Rover.
Слідчі підкреслюють, що виявлені гроші і автомобіль пов'язані з корупційними злочинами Новака.
Нові висновки показують набагато більший масштаб дій Славоміра Новака, ніж вважалося досі,
– сказав співрозмовник телеканалу.
Тепер слідство зосереджене на пошуку додаткового майна, що належить колишньому політику.
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Затримання Славоміра Новака: що треба знати
- 22 липня районний суд Варшави постановив затримати Новака на три місяці.
- Колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска, а потім глава українського дорожнього агентства, підозрюється в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції.
- Розслідування пов'язане з періодом, коли Славомір Новак очолював Укравтодор. Він був призначений виконувачем обов’язків голови агентства в жовтні 2016 року, а відставку подав наприкінці вересня 2019 року.