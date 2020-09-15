Слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили невідоме досі майно, яке приховував колишній міністр транспорту в уряді Дональда Туска і ексклава Укравтодору Славомір Новак. Зокрема, у схованках колишнього чиновника знайшли приблизно один мільйон євро готівкою.

Агенти антикорупційного бюро під час слідчих дій виявили серед іншого гроші в різних валютах, повідомляє Polsat News.

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Зокрема, понад 536 тисяч євро, 470 тисяч доларів і 30 тисяч злотих – загалом приблизно мільйон євро. Частину грошей ексміністр транспорту в уряді Туска і ексклава Укравтодору Славомір Новак зберігав у двох спеціальних схованках.

Нові докази також дозволили вилучити й інше майно, яким володів колишній міністр:

дві квартири вартістю 2 мільйони злотих;

автомобіль марки Land Rover.

Слідчі підкреслюють, що виявлені гроші і автомобіль пов'язані з корупційними злочинами Новака.

Нові висновки показують набагато більший масштаб дій Славоміра Новака, ніж вважалося досі,

– сказав співрозмовник телеканалу.

Тепер слідство зосереджене на пошуку додаткового майна, що належить колишньому політику.

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