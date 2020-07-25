Поляка Славоміра Новака – колишнього керівника Укравтодору заарештували у Польщі. Польська прокуратура та тамтешнє антикорупційне відомство звинуватили Новака у створенні злочинної групи, яка займалася корупцією і відмиванням грошей.

Причому розслідування польські правоохоронці вели спільно з українським НАБУ та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. І за цього розслідування більша частина коштів отримувалася внаслідок корупційних оборудок саме тут, в Україні. А точніше – в державному Укравтодорі, яким Новак керував три роки – з 2016 по 2019 рік. Більше про це – читайте у блозі "Право на правду" на 24 каналі.

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У чому звинувачують Новака

Слідство стверджує, що Новак разом зі спільниками начебто вимагали з різних компаній хабарі при будівництві доріг. І ці дороги мали будуватися в Україні на кредити міжнародних банків. Зокрема,Світового Банку та Європейського Банку з реконструкції та розвитку.

Відтак, ця і без того не суто українська історія, стала міжнародним скандалом. За даними детективів, загальна сума тендерів, з якої бралися відкати Новаком і компанією, складає 270 мільйонів євро.

Одна зі схем, як повідомили слідчі, працювала так: якщо дорожня компанія не встигала вчасно закінчити будівництво траси, то Новак з підлеглими пропонували керівництву фірми продовжити з нею угоду і не накладати штраф за зрив термінів.

Але не просто так, а за щедру винагороду. При цьому, змовники не брали хабарі з будівельних компаній готівкою у валізах. Начебто, працювали хитріше.

За даними слідства, у Польщі Новаком було створено кілька фірм, які були оформлені на близьких йому людей. І українські компанії-підрядники Укравтодору мали переказувати кошти на рахунки цих польських компаній.

Журналісти видання "Наші Гроші" ще під час перебування Новака на посаді вказували, що з його приходом корупція в сфері дорожнього будівництва нікуди не поділася. Просто стала добре прихованою і більш складною.

Корупційний скандал із заступником Новака

Антикорупційним детективам двох країн знадобилося більше, ніж рік, щоб розплутати, за їхніми словами, складні схеми і зібрати докази. Але одна історія з Новаком таки проявила його можливу причетність до зловживань в Укравтодорі.

Навесні 2019 року, ще перебуваючи на посаді, він призначив своїм заступником Богдана Юлика, який до того працював керівником Служби автомобільних доріг Тернопільської області. І там на Тернопільщині став фігурантом резонансного корупційного скандалу.



Богдан Юлик / Фото "Економічна правда"

Новака спитали чи він не помилково призначив своїм заступником цього Юлика, довіривши йому контроль будівництва шляхів по всій Україні. Ну, може у пана Новака немає доступу до інтернету, і він нічого не знає за цього свого нового заступника і його скандали.

На що поляк відповів, що Юлика він призначив цілком свідомо. І запросив його на цю посаду, бо той є справжнім професіоналом у дорожньому будівництві.

Ще й яким професіоналом, додамо ми. Адже це він додумався до оригінальної схеми по обходу дорожніх тендерів.

Зокрема, керована Юликом Служба автомобільних доріг Тернопільщини, щоб не проводити відкритий конкурс з багатьма учасниками, подрібнила замовлення на ремонт дороги на маленькі шматочки. Адже, якщо сума угоди не перевищує 200 тисяч гривень, то тендер можна і не проводити.

Таким чином, Юлик від імені Тернопільського автодору уклав на ремонт дороги 177 угод. Розділивши трасу на шматки по 40 метрів і оформивши ремонт кожного шматка окремим договором.

Ось і тендер не треба проводити, тим більше щасливим підрядником цієї "сорокаметрової схеми" виявилася маловідома фірма "БМБуд", яка належить, як дізналося видання "Наші гроші", друзям і партнерам Юлика по місцевому боксерському клубу – Олександру Івахіву та Андрію Самарику.



Богдан Юлик і партнери по боксерському клубу / Фото "Наші гроші. Львів"

Але це був лише початок. І фірма друзів Юлика, як пишуть журналісти, ще протягом року отримала купу підрядів на ремонт доріг на Тернопільщині на майже пів мільярда гривень.

І ось такого, з дозволу сказати, кадра Славомір Новак не лише призначив своїм заступником, а ще й публічно захищав.

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Ми не знаємо чи самостійно польський керівник Укравтодору вибрав собі Юлика у заступники і довірив йому контролювати якість доріг. Чи хтось йому цього персонажа нав'язав.

Адже медіа писали, що поляк потрапив на посаду голови Укравтодору завдяки протекції Ігоря Кононенка – фаворита тодішнього президента Порошенка. І сам Новак в інтерв’ю визнав, що, справді, добре знайомий з Кононенком, але заперечив його допомогу при працевлаштуванні.



Ігор Кононенко / Фото LIGA.net

Зараз можна лише стверджувати, що масштабна корупція при будівництві доріг проходила, як ми бачимо, не без відома польського директора-легіонера. А наскільки його роль була значною в цій історії – дочекаємося завершення розслідування антикорупційних органів.

Можливо, Новак зі своїми спільниками будуть не останніми фігурантами в цьому розслідуванні. І, можливо, навіть, не найбільш впливовими.