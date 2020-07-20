У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють відразу за трьома епізодами.

Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов в ефірі 24 каналу сказав, що Новак міг брати хабарі в турецької компанії "Онур", української компанії "Альтком" та польської компанії ECM Group.

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"Це 3 компанії, з якими він контактував через посередників, за версією слідства, з метою отримання неправомірної вигоди", – розповів Бутусов.

Водночас компанія "Онур" на своїй фейсбук-сторінці заявила, що сприятиме слідству та забезпечить повний доступ до інформації, яка сприятиме розслідуванню за участі НАБУ, САП та Центрального антикорупційного бюро Польщі щодо діяльності екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.

За його словами, масштаби розкрадань та хабарів сягають десятків та навіть сотні тисяч євро.

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"Підозр Омеляну або будь-яким іншим посадовцям не висунуто, наразі вони не є у цій справі. Але не виключено, що після обшуків, які відбуваються сьогодні, буде розслідуватись причетність інших посадових осіб або знайдені докази їхньої причетності", – пояснив журналіст.

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Він переконаний, що Новака хтось запросив на цю посаду і мають бути відповідальні за це особи, які також мають бути дослідженні.

"Сьогодні Сергій Лещенко повідомив, що до призначення Новака причетний нібито народний депутат Ігор Каноненко – один з керівників партії Порошенка. Можливо, ми з часом дізнаємось більше", – сказав Юрій Бутусов.

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"Нічого зупинятись не буде, оскільки справа Новака на цей момент безпосередньо не торкається чинного керівництва Укравтодору. Сьогодні проведено масштабні обшуки, і можливо якісь ниточки дотягнуться і до сьогодення", – додав гість ефіру.