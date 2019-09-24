Очільник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав прем'єр-міністру Олексію Гончаруку заяву про відставку.

Новак вирішив піти у відставку у зв’язку із завершенням трирічної каденції на посаді.

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Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням трирічної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору,

– заявив Новак.

Чиновник додав, що готовий допомагати глав уряду Олексію Гончаруку і своєму наступнику в Укравтодорі.

Новак відзначив, що за ці три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.

Що відомо про Славоміра Новака?Новак очолює Державне агентство автомобільних доріг України протягом трьох останніх років. Раніше був міністром транспорту Польщі. В "Укравтодор" його запросив колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян.



Під його керівництвом були запроваджені дві фундаментальні реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.