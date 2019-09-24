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      Глава Укравтодора Новак подал в отставку

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      Глава Укравтодора Новак подал в отставку

      Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке.

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      blog_ava
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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук Укравтодор Новости Украины
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