Глава Укравтодора Новак подал в отставку 17:44, сегодня 82 Читати новину українською Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке. Новость дополняется... Летнее время в Украине отменяют сегодня 702 Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Алексей Гончарук Укравтодор Новости Украины Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Князев подал в отставку сегодня , 16:28 Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы сегодня , 16:00 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева сегодня , 15:45 Комментарии Публикации сегодня , 17:00 О премиях "Эмми" сериалу "Чернобыль": западным зрителям все равно, что это был выплеск радиации Блог Соцмережі 381 сегодня , 16:31 Коли на кону життя: як в українських лікарнях заробляють на пацієнтах Тетяна Мартинюк 141 сегодня , 16:14 Как кандидат в губернаторы Одессы Болдин "отмазывал" от СИЗО подозреваемого в убийстве Гандзюк 61 сегодня , 16:00 Встреча Трампа с Зеленским: ожидания и прогнозы Світлана Попова 1104 сегодня , 15:45 Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева Ірина Поліщук 528