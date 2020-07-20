В Польше задержали экс-главу Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают сразу по трем эпизодам.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в эфире 24 канала сказал, что Новак мог брать взятки у турецкой компании "Онур", украинской компании "Альтком" и польской компании ECM Group.

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"Это 3 компании, с которыми он контактировал через посредников, по версии следствия, с целью получения неправомерной выгоды", – рассказал Бутусов.

В то же время компания "Онур" на своей фейсбук-странице заявила, что будет способствовать следствию и обеспечит полный доступ к информации, которая будет способствовать расследованию с участием НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши о деятельности экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По его словам, масштабы хищений и взяток достигают десятков и даже сотен тысяч евро.

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"Подозрений Емельяну или любым другим должностным лицам не выдвинуто, пока их нет в этом деле. Но не исключено, что после обысков, которые проходят сегодня, будет расследоваться причастность других должностных лиц или будут найдены доказательства их причастности", – пояснил журналист.

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Он убежден, что Новака кто-то пригласил на эту должность и должны быть ответственные за это лица, которые также должны быть исследованы.

"Сегодня Сергей Лещенко сообщил, что к назначению Новака причастен якобы народный депутат Игорь Каноненко – один из руководителей партии Порошенко. Возможно, мы со временем узнаем больше", – сказал Юрий Бутусов.

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"Ничего останавливаться не будет, поскольку дело Новака на этот момент напрямую не касается действующего руководства Укравтодора. Сегодня проведены масштабные обыски, и возможно какие-то ниточки дотянутся и до сегодняшнего дня", – добавил гость эфира.