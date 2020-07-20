В Польше 20 июля задержали экс-председателя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег.

О задержании Новака сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в своем твиттере.

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В чем обвиняют Новака в Польше

Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.

Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал обнародовать все детали позже.

Отставка Новака с поста главы Укравтодора: что нужно знать:

Славомир Новак написал заявление об отставке с должности главы Укравтодора 24 сентября 2019 года, а уже через день, 25-го числа, его согласовал Кабмин.

Впоследствии Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг связан с изменением политической ситуации в Украине.

Новак подчеркнул, что за три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.