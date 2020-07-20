Экс-председателя Укравтодора Славомира Новака задержали в Польше: в чем его подозревают
В Польше 20 июля задержали экс-председателя Укравтодора Славомира Новака. Его подозревают в коррупции и отмывании денег.
О задержании Новака сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в своем твиттере.
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В чем обвиняют Новака в Польше
- Польское антикоррупционное бюро подозревает, что Славомир Новак возглавлял организованную преступную группу.
- Кроме него задержали также "Дариуша С., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П.". Зарин пообещал обнародовать все детали позже.
Отставка Новака с поста главы Укравтодора: что нужно знать:
- Славомир Новак написал заявление об отставке с должности главы Укравтодора 24 сентября 2019 года, а уже через день, 25-го числа, его согласовал Кабмин.
- Впоследствии Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг связан с изменением политической ситуации в Украине.
- Новак подчеркнул, что за три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.
Что известно о Славомире Новаке?
Он является уроженцем Польши. Новак в 2011 – 2013 годах возглавлял министерство транспорта и водного хозяйства. Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда, в качестве исполняющего обязанности. Так он и проработал до конца своей каденции.
Под его руководством в Укравтодоре, в частности, было введено две реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.