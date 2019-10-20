Экс-глава Укравтодора Новак выиграл суд у НАПК

Бывший глава Укравтодора Славомир Новак выиграл суд по иску к Национальному агентству по предупреждению коррупции в деле о якобы декларировании им недостоверных сведений.

Голосеевский районный суд Киева пришел к выводу, что в действиях Новака нет состава административного правонарушения. Об этом сам Новак написал на своей фейсбук-странице.

Знайте больше: Первый заместитель главы Минкульта не задекларировала более 1,4 миллиона гривен

Это является основанием для закрытия производства по делу. Таким образом Новак доказал достоверность информации в декларации.

Вся информация, задекларированная мной как руководителем Укравтодора, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений,

– написал он.

В начале сентября в НАПК заявили, что направили в суд админпротокол в отношении Славомира Новака за недостоверные сведения в его декларации на сумму более 189 тысяч гривен.

Отставка Новака: что надо знать:

Славомир Новак написал заявление об отставке с должности главы Укравтодора 24 сентября, а уже через день, 25-го числа, его согласовал Кабмин.

По словам экс-чиновника, он готов помогать главе правительства Алексею Гончаруку и своему преемнику в Укравтодоре.

Впоследствии Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг связан с изменением политической ситуации в Украине.

Новак подчеркнул, что за три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.

В начале октября Кабмин назначил временного руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – им стал Олег Федоренко.

Что известно о Славомире Новаке?Он является уроженцем Польши. На своей родине Новак в 2011–2013 годах возглавлял министерство транспорта и водного хозяйства. Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012. Одним из своих наибольших успехов он считает фундаментальную реформу польских железных дорог.



Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда, как исполняющий обязанности. Так он и проработал до конца своей каденции. Под его руководством в Укравтодоре, в частности, были проведены две фундаментальные реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.