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      Правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино

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      Кабмин принял новые кадровые назначения
      Кабмин принял новые кадровые назначения / golos.ua

      Кабмин назначил временных руководителей Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

      Временным главой Укравтодора стал Олег Федоренко, а главой Госкино – Юлия Шевчук, сообщает "Правительственный портал".

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      Кроме этого Кабмин освободил от должности первого заместителя и заместителя руководителя Госкино Сергея Неретина и Сергея Недзельского. Напомним, что в августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.

      В то же время Неретин отметил, что о своем увольнении узнал из новостей на сайте Кабмина. Ему не известно, по каким причинам был уволен.

      Также правительство приняло ряд других кадровых решений:

      В министерство культуры, молодежи и спорта назначен первым заместителем министра Анатолия Максимчука и заместителями министра Ирину Подолян и Владимира Шумлина.

      В министерстве обороны заместителями министра стали Алексей Марценюк и Алина Фрол.

      С должности заместителя министра экологии освободили Николая Кузьо, а с должности председателя Госсоцслужбы - Марину Лазебная.

      К слову, ранее Кабмин одобрил Программу действий правительства, принял ряд кадровых назначений и законопроектив. В частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Укравтодор Міністерство оборони України Министерство культуры, молодежи и спорта Новое Правительство Кабинет Министров Украины
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