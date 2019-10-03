Правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино
Кабмин назначил временных руководителей Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Временным главой Укравтодора стал Олег Федоренко, а главой Госкино – Юлия Шевчук, сообщает "Правительственный портал".
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Кроме этого Кабмин освободил от должности первого заместителя и заместителя руководителя Госкино Сергея Неретина и Сергея Недзельского. Напомним, что в августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.
В то же время Неретин отметил, что о своем увольнении узнал из новостей на сайте Кабмина. Ему не известно, по каким причинам был уволен.
Также правительство приняло ряд других кадровых решений:
В министерство культуры, молодежи и спорта назначен первым заместителем министра Анатолия Максимчука и заместителями министра Ирину Подолян и Владимира Шумлина.
В министерстве обороны заместителями министра стали Алексей Марценюк и Алина Фрол.
С должности заместителя министра экологии освободили Николая Кузьо, а с должности председателя Госсоцслужбы - Марину Лазебная.
К слову, ранее Кабмин одобрил Программу действий правительства, принял ряд кадровых назначений и законопроектив. В частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.
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