Правительство назначило временных руководителей Укравтодора и Госкино

Кабмин назначил временных руководителей Государственного агентства автомобильных дорог Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Временным главой Укравтодора стал Олег Федоренко, а главой Госкино – Юлия Шевчук, сообщает "Правительственный портал".

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Кроме этого Кабмин освободил от должности первого заместителя и заместителя руководителя Госкино Сергея Неретина и Сергея Недзельского. Напомним, что в августе с должности председателя Госкино по собственному желанию ушел Филипп Ильенко.

В то же время Неретин отметил, что о своем увольнении узнал из новостей на сайте Кабмина. Ему не известно, по каким причинам был уволен.

Также правительство приняло ряд других кадровых решений:

В министерство культуры, молодежи и спорта назначен первым заместителем министра Анатолия Максимчука и заместителями министра Ирину Подолян и Владимира Шумлина.

В министерстве обороны заместителями министра стали Алексей Марценюк и Алина Фрол.

С должности заместителя министра экологии освободили Николая Кузьо, а с должности председателя Госсоцслужбы - Марину Лазебная.

К слову, ранее Кабмин одобрил Программу действий правительства, принял ряд кадровых назначений и законопроектив. В частности по легализации игорного бизнеса и упорядочения деятельности по добыче янтаря.