Уряд призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

Кабмін призначив тимчасових керівників Державного агентства автомобільних доріг України та Державного агентства України з питань кіно. Крім того уряд схвалив низку кадрових призначень.

Тимчасовим очільником Укравтодору став Олег Федоренко, а главою Держкіно – Юлія Шевчук, повідомляє "Урядовий портал".

Цікаво: Що планує уряд зробити з українським культурним простором

Крім цього Кабмін звільнив з посади першого заступника та заступника керівника Держкіно Сергія Неретіна та Сергія Недзельського. Нагадаємо, що у серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.

Водночас Неретін зазначив, що про своє звільнення дізнався з новин на сайті Кабміну. Йому не відомо, з яких причин його звільнено.

Також уряд ухвалив низку інших кадрових рішень:

У міністерство культури, молоді та спорту призначили першим заступником міністра Анатолія Максимчука та заступниками міністра Ірину Подолян і Володимира Шумліна.

У міністерстві оборони заступниками міністра стали Олексій Марценюк та Аліна Фролові.

З посади заступника міністра екології звільнили Миколу Кузьо, а з посади голови Держсоцслужби – Марину Лазебну.

До слова, раніше Кабмін схвалив Програму дій уряду, прийняв низку кадрових призначень та законопроєктів. Зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину.