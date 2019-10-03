Уряд призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно
Кабмін призначив тимчасових керівників Державного агентства автомобільних доріг України та Державного агентства України з питань кіно. Крім того уряд схвалив низку кадрових призначень.
Тимчасовим очільником Укравтодору став Олег Федоренко, а главою Держкіно – Юлія Шевчук, повідомляє "Урядовий портал".
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Крім цього Кабмін звільнив з посади першого заступника та заступника керівника Держкіно Сергія Неретіна та Сергія Недзельського. Нагадаємо, що у серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.
Водночас Неретін зазначив, що про своє звільнення дізнався з новин на сайті Кабміну. Йому не відомо, з яких причин його звільнено.
Також уряд ухвалив низку інших кадрових рішень:
У міністерство культури, молоді та спорту призначили першим заступником міністра Анатолія Максимчука та заступниками міністра Ірину Подолян і Володимира Шумліна.
У міністерстві оборони заступниками міністра стали Олексій Марценюк та Аліна Фролові.
З посади заступника міністра екології звільнили Миколу Кузьо, а з посади голови Держсоцслужби – Марину Лазебну.
До слова, раніше Кабмін схвалив Програму дій уряду, прийняв низку кадрових призначень та законопроєктів. Зокрема щодо легалізації грального бізнесу та впорядкування діяльності з видобутку бурштину.
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