Первая заместитель главы Минкульта не задекларировала более 1,4 миллиона гривен
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко на сумму более 1,4 миллиона гривен.
В пресс-службе НАЗК объяснили, что Светлана Фоменко указала недостоверные сведения в декларации за 2015 год. Речь идет о зарплате ее мужа.
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Кроме того, чиновница не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих супругу на праве собственности.
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Что известно о Светлане Фоменко?
43-летняя киевлянка Светлана Фоменко – первый заместитель министра культуры Украины с апреля 2016 года. С августа по декабрь 2014 года работала заместителем экс-министра Евгения Нищука по вопросам европейской интеграции.
До этого была помощником экс-депутата от "Народного фронта" Виктора Еленского, бывшего заместителя главы комитета парламента по вопросам культуры и духовности.
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