13:57
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      Первая заместитель главы Минкульта не задекларировала более 1,4 миллиона гривен

      45 Читати новину українською
      Светлана Фоменко
      Светлана Фоменко / mincult.kmu.gov.ua

      Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко на сумму более 1,4 миллиона гривен.

      В пресс-службе НАЗК объяснили, что Светлана Фоменко указала недостоверные сведения в декларации за 2015 год. Речь идет о зарплате ее мужа.

       К теме: Экс-депутаты наврали в декларациях на 90 миллионов гривен: что о них известно

      Кроме того, чиновница не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих супругу на праве собственности.

       Важно: Какие проблемы существуют в законе о перезагрузке НАЗК

      Что известно о Светлане Фоменко?
      43-летняя киевлянка Светлана Фоменко – первый заместитель министра культуры Украины с апреля 2016 года. С августа по декабрь 2014 года работала заместителем экс-министра Евгения Нищука по вопросам европейской интеграции.

      До этого была помощником экс-депутата от "Народного фронта" Виктора Еленского, бывшего заместителя главы комитета парламента по вопросам культуры и духовности.

      blog_ava
      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      71605
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги е-декларирование НАПК Министерство культуры Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      сегодня , 11:50 Из ГПУ – на нары: пока Луценко "учит английский" в Лондоне, дома за него взялись детективы
      Інна Жолобович 624
      Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      сегодня , 10:15 Вооруженный вариант или мирная реинтеграция: дипломат объяснил, как вернуть Донбасс
      Віталій Дейнега 601
      Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      сегодня , 08:40 Медиа-отбросы начали оправдывать Россию в деле сбитого Боинга МН17
      Злой Одессит 2748
      Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      сегодня , 07:20 Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение
      Анастасія Зазуляк 8247
      На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      15 октября , 22:26 На Донбассе погибла военнослужащая, которая в 2015-м на фронте потеряла отца: что еще известно
      Василь Денисюк 1666
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук