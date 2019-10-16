Первая заместитель главы Минкульта не задекларировала более 1,4 миллиона гривен

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило недостоверные сведения в декларации первого заместителя главы Министерства культуры Светланы Фоменко на сумму более 1,4 миллиона гривен.

В пресс-службе НАЗК объяснили, что Светлана Фоменко указала недостоверные сведения в декларации за 2015 год. Речь идет о зарплате ее мужа.

К теме: Экс-депутаты наврали в декларациях на 90 миллионов гривен: что о них известно

Кроме того, чиновница не задекларировала автомобиль, машиноместо и не указала сведения о корпоративных правах, принадлежащих супругу на праве собственности.

Важно: Какие проблемы существуют в законе о перезагрузке НАЗК

Что известно о Светлане Фоменко?

43-летняя киевлянка Светлана Фоменко – первый заместитель министра культуры Украины с апреля 2016 года. С августа по декабрь 2014 года работала заместителем экс-министра Евгения Нищука по вопросам европейской интеграции.



До этого была помощником экс-депутата от "Народного фронта" Виктора Еленского, бывшего заместителя главы комитета парламента по вопросам культуры и духовности.