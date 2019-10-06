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      Какие проблемы существуют в законе о перезагрузке НАПК

      5 Читати новину українською
      НАПК
      НАПК / censor.net.ua

      Парламент принял закон о "перезагрузке НАПК". Этого решения мы добивались два года. Впрочем отдельные проблемные положения в нем остались. Что будет дальше – читайте в материале 24 канала.

      Такое мнение в своем видеоблоге "Антикоррупционный майдан" выразила экс-нардеп Александра Дрик.

      Читайте также: Рада приняла закон о перезагрузке НАПК: что изменится

      Она рассказала, что проблемы могут возникнуть на любом из этапов реализации закона. Впрочем есть некоторые проблемы, которые так и не были решены еще на уровне принятия закона. Так, конкуренция на пост будущего председателя НАПК искусственно ограничена возрастом – 35 лет. Можно сколько угодно спорить о необходимом опыте, квалификации и так далее, но возраст не определяет квалификацию.

      Неожиданно, но этот вопрос вызвал бурные споры. Его трижды переголосовали на Антикоррупционном комитете и ставили отдельно на голосование в зале парламента. И в результате оказалось, что почему-то часть "слуг народа", которые сформировали самое молодое в истории парламентское большинство и самое молодое в истории правительство, не хотят видеть таких же молодых в НАПК,
      – заявила Александра Дрик.

      "Хотя на самом деле, именно это бурное обсуждение и сам факт подобного ничем не обоснованного ограничения выглядит как попытка увеличить шансы избрания кого-то конкретного, кого хотят видеть на этой должности", – добавила Дрик.

      Она отметила, что законом также предусмотрено проведение так называемой спецпроверки председателя НАПК не до назначения, а после. Это по законодательству такой себе фильтр, который должен обеспечивать качество назначений, наряду с оценкой профессиональных и личных качеств.

      Олександра Дрік

      "Суть такой проверки в том, что руководитель (в этом случае – Кабмин) принимая решение о назначении человека на должность, обладает максимально исчерпывающей информацией, полученной официально от государственных органов, о соответствии этого человека должности. И принимая решение о назначении, руководство берет на себя ответственность за это", – подытожила Дрик.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Антикоррупционный майдан" за 6 сентября 2019:

       

      blog_ava
      Он поддерживает оккупацию Крыма, – Ахтем Сеитаблаев критикует показ сериала "Сваты"
      6 октября
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      Автор: Александра Дрик
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины НАПК
      Источник: 24 канал
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