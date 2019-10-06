Які проблеми в законі про перезавантаження НАЗК

Парламент ухвалив закон про "перезавантаження НАЗК". Цього рішення ми добивались два роки. Втім окремі проблемні положення в ньому залишились. Що буде далі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Таку думку в своєму відеоблозі "Антикорупційний майдан" висловила екснардеп Олександра Дрік.

Читайте також: Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться

Вона розповіла, що проблеми можуть виникнути на будь-якому з етапів реалізації закону. Втім є деякі проблеми, які так і не були вирішені ще на рівні прийняття закону. Так, конкуренція на посаду майбутнього голови НАЗК штучно обмежена віком ­– 35 років. Можна скільки завгодно сперечатись про необхідний досвід, кваліфікацію і так далі, але вік не визначає кваліфікацію.

Неочікувано, але це питання викликало бурхливі суперечки. Його тричі переголосували на Антикорупційному комітеті і ставили окремо на голосування в залі парламенту. І в результаті виявилось, що чомусь частина "слуг народу", які сформували наймолодшу в історії парламентську більшість і наймолодший в історії уряд, не хочуть бачити таких же молодих в НАЗК,

– заявила Олександра Дрік.

"Хоча насправді, саме це бурхливе обговорення і сам факт подібного нічим не обґрунтованого обмеження виглядає як спроба збільшити шанси обрання когось конкретного, кого хочуть бачити на цій посаді", – додала Дрік.

Вона заначила, що законом також передбачено проведення так званої спецперевірки голови НАЗК не до призначення, а після. Це за законодавством такий собі фільтр, який має забезпечувати якість призначень, поряд з оцінкою професійних та особистих якостей.

"Суть такої перевірки в тому, що керівник (в цьому випадку – Кабмін) приймаючи рішення про призначення людини на посаду, володіє максимально вичерпною інформацією, отриманою офіційно від державних органів, про відповідність цієї людини посаді. І приймаючи рішення про призначення, керівництво бере на себе відповідальність за це", – підсумувала Дрік.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Антикорупційний майдан" за 6 вересня 2019: