Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону

Парламент ухвалив закон про "перезавантаження НАЗК". Цього рішення ми добивались два роки. Втім окремі проблемні положення в ньому залишились. Що буде далі – читайте в матеріалі 24 каналу.

Закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться

Закон набуде чинності після його підписання спікером парламенту, президентом і офіційного оприлюднення. Фінальний проголосований текст ще не доступний, втім, вноситись в нього можуть лише техніко-юридичні правки, а значить, принципово він не повинен змінюватись.

До слова: Рада прийняла закон про реформування НАЗК

• Призначення тимчасового виконуючого обов’язки голови НАЗК

Щойно закон набуде чинності, повноваження нинішнього керівництва НАЗК припиняються. Уряд протягом п’яти робочих днів має призначити тимчасового виконуючого обов’язки голови НАЗК.

Цей тимчасового виконуючого обов’язки матиме такі повноваження:

– організовувати і контролювати роботу НАЗК;

– призначати і звільняти з посад працівників НАЗК, поки триватиме конкурс на нового одноосібного Голову НАЗК.

Дивіться відео про обов'язки НАЗК:

Організувати такий конкурс уряд має у двомісячний строк з набуттям чинності законом. Цей конкурс передбачатиме формування комісії з шести осіб: по троє делегати від Кабміну і від міжнародних донорів, які надають допомогу Україні в сфері антикорупції.

Комісія з відбору голови сама визначає:

– регламент своєї роботи;

– критерії і методику оцінки кандидатів;

– вивчає документи;

– перевіряє кандидатів та проводить з ними співбесіду;

– визначає переможця конкурсу, якого пропонує Кабміну призначити.

Після обрання і призначення нового голови, він сам призначить собі трьох заступників, без жодних конкурсів.

• Створення Громадської ради НАЗК

Паралельно з конкурсом на голову, уряд організовує за новими правилами конкурс на Громадську раду НАЗК, у якої будуть нові розширені і реальні повноваження впливати на роботу органу.

• Створення Управління внутрішнього контролю

Для щоденного контролю за роботою органу створюється Управління внутрішнього контролю і запроваджується раз на два роки незалежний аудит делегатами від міжнародних донорів, які допомагають Україні в сфері антикорупції.

Новому керівництву НАЗК даються всі можливі інструменти для ефективної роботи:

– безперешкодні доступи до всіх держреєстрів;

– розширені можливості для притягнення посадовців до адмінвідповідальності тощо.

На жаль, повноваження для разового і швидкого перезавантаження апарату органу напряму в законі не передбачені, це питання буде одним із викликів для нового керівництва.

Закон про перезавантаження НАЗК: які є проблеми

Зрозуміло, що проблеми можуть виникнути на будь-якому з етапів реалізації закону. Втім є деякі проблеми, які так і не були вирішені ще на рівні прийняття закону.

• Обмеження у віці

Так, конкуренція на посаду майбутнього голови НАЗК штучно обмежена віком ­– 35 років. Можна скільки завгодно сперечатись про необхідний досвід, кваліфікацію і так далі, але вік не визначає кваліфікацію.

Неочікувано, але це питання викликало бурхливі суперечки. Його тричі переголосували на Антикорупційному комітеті і ставили окремо на голосування в залі парламенту.

І в результаті виявилось, що чомусь частина "слуг народу", які сформували наймолодшу в історії парламентську більшість і наймолодший в історії уряд, не хочуть бачити таких же молодих в НАЗК.



"Слуги народу" не хочуть бачити молодих людей у НАЗК

Хоча насправді, саме це бурхливе обговорення і сам факт подібного нічим не обґрунтованого обмеження виглядає як спроба збільшити шанси обрання когось конкретного, кого хочуть бачити на цій посаді.

• Перевірка голови НАЗК

Законом також передбачено проведення так званої спецперевірки голови НАЗК не до призначення, а після. Це за законодавством такий собі фільтр, який має забезпечувати якість призначень, поряд з оцінкою професійних та особистих якостей.

Суть такої перевірки в тому, що керівник (в цьому випадку – Кабмін) приймаючи рішення про призначення людини на посаду, володіє максимально вичерпною інформацією, отриманою офіційно від державних органів, про відповідність цієї людини посаді. І приймаючи рішення про призначення, керівництво бере на себе відповідальність за це.

Що саме перевірятиме Кабінет міністрів?

– Чи немає непогашених судимостей, зокрема, за корупцію.

– Чи не збрехала вона в декларації.

– Чи має корпоративні права, які зобов'язана буде передати після обрання на посаду.

– Чи стан здоров'я і відповідна освіта дозволяють їй обіймати посаду.

– Чи не застосовуються до неї люстраційні заборони не до призначення, а після.

Звісно, є сильна відбіркова комісія, яка має це все перевіряти, але фактично це дає формальні можливості потім впливати на керівника, або навіть звільнити його.



У законі про перезавантаження НАЗК є позитив та проблеми

Проводити спецперевірку після, а не до призначення не просто саме по собі нісенітниця, але ще й містить корупційні ризики.

Фактично законом, який приймався для того, щоб позбутись політичних і корупційних впливів на керівництво, створені нові ризики політичного і корупційного впливу.

Окрім того, закон таки скасував держфінансування позапарламентських партій, так і не запропонувавши альтернативи. Перезавантаження чи діяльності НАЗК це напряму не стосується, але по суті вбиває інструмент боротьби з політичною корупцією, якою є залежність партій від олігархів.

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Якщо альтернативи не буде запропоновано, це рішення в середньо і довгостроковій перспективі загальмує розвиток політичних партій, від чого напряму залежить демократичний розвиток України.

Закон створює можливості для перезапуску

Резюмуючи: навіть на етапі прийняття закону в ньому залишились ризики, хоча, треба віддати належне депутатам, які під час доопрацювання його до другого читання, подали багато слушних правок, щоб максимально закон від ризиків вичистити.

Загалом закон точно створює можливості для довгоочікуваного перезапуску потужного органу. Питання в тому, хто, як і з якою метою цим скористається?