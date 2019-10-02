Рада прийняла закон про реформування НАЗК: що це означає

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

За відповідний закон проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу". "Проти" виступили 16 народних обранців, утрималися 77, не голосували 67. Новина доповнюється...