Рада прийняла закон про реформування НАЗК: що це означає
Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.
За відповідний закон проголосували 237 народних депутатів, 233 з яких представники "Слуги народу". "Проти" виступили 16 народних обранців, утрималися 77, не голосували 67.
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