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      Рада приняла закон о реформировании НАПК: что это означает

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      Рада поддержала реформирование НАПК
      Рада поддержала реформирование НАПК / Фото из Facebook

      Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, изменяющий форму управления Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.

      За соответствующий закон проголосовали 237 народных депутатов, 233 из которых –представители "Слуги народа". "Против" выступили 16 народных избранников, воздержались 77, не голосовали 67.

      Важно: Что предусматривает законопроект о перезагрузке НАПК: плюсы, минусы и риски

      Самое главное изменение согласно принятому законопроекту будет касаться формы управления НАПК. Отныне руководить деятельностью НАПК вместо пяти членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров.

      Сделать это (избрать главу НАПК, – 24 канал) через конкурсную комиссию при участии международных экспертов. Так, как это происходило для отбора судей Антикоррупционного суда,
      – сказала председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская.

      Что предусматривает законопроект:

      • нынешнее руководство и члены НАПК досрочно увольняются;
      • в течение двух месяцев Кабмин должен обеспечить проведение конкурса по отбору главы НАПК;
      • в течение пяти дней правительство назначает временно исполняющего обязанности главы НАПК;
      • для избрания нового состава органа переформатируется конкурсная комиссия, которая теперь будет включать 6 человек: по трое – делегаты от Кабмина и от международных организаций;
      • коллегиальное руководство заменяется на единоличного Главу, который сможет сам назначать себе 3 заместителей;
      • для эффективного контроля за работой органа создается Управление внутреннего контроля;
      • по новым правилам и с новыми полномочиями перезагружается Общественный совет;
      • вводится раз в 2 года независимый аудит.

      К теме: Кабмин получит право назначить временного руководителя НАПК, – Юрчишин

      Как будут выбирать главу НАПК?

      • в течение пяти дней правительство назначает временно исполняющего обязанности председателя НАПК;
      • нового главу НАПК будут выбирать на конкурсе;
      • назначать раз в четыре года;
      • одно и то же лицо не сможет занимать эту должность дважды подряд;
      • одним из оснований для увольнения будет заключение комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

      Какие функции у НАПК?Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

      НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка е-деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Законодательство Новости Украины Новости политики Верховная Рада НАПК
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