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      Галина Янченко

      Рада ухвалила закон про перезавантаження НАЗК: що зміниться

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      Рада прийняла закон про реформування НАЗК
      Рада прийняла закон про реформування НАЗК / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада 2 жовтня прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт, що змінює форму управління Національним агентством з питань запобігання корупції.

      Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції"  це рішення якого і експертна спільнота, і все суспільство України чекали останні два з половиною роки, але політичної волі перезапустити НАЗК до цього моменту не знаходилося.

      Читайте також: Рада прийняла закон про реформування НАЗК: що це означає

      Чим важливий законопроєкт?

      1. Перезавантаження НАЗКяке показало свою неефективність, непрофесійність і неспроможність. Оберемо нове керівництво, яке зможе працювати.

      2. Зміна конкурсної комісії. Вона складатиметься з представників Кабінету міністрів та незаангажованих, професійних міжнародних експертів, які мають досвід у цій сфері і зможуть обрати професійного керівника НАЗК.

      3. Зменшення фінансування політичних партій – одне з найбільш дискутованих питань. Фінансування парламентських партій буде зменшено вдвічі, а в партій, які набрали менше 5% – повністю відсутнє.

      Раціональне рішення, з огляду на те, що потрібно зменшувати видатки бюджету. Це означає, що фінансування з наших кишень нормально здійснювати за рахунок політичних партій.

      4. Доступ НАЗК до всіх реєстрів. Це означає, що у відомстві більше не буде формальних чи неформальних причин, відмовок говорити, що автоматична перевірка декларацій неможлива.

      Всі юридичні моменти, які були потрібні для ефективної роботи НАЗК, ми прийняли, далі м'яч на їхньому полі. Подивимось як це буде працювати.

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      Автор: Галина Янченко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Фінанси Реформи НАЗК
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