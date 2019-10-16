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      Перша заступниця глави Мінкульту не задекларувала понад 1,4 мільйона гривень

      439 Читать новость на русском
      Світлана Фоменко
      Світлана Фоменко / mincult.kmu.gov.ua

      Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні відомості у декларації першої заступниці глави Міністерства культури Світлани Фоменко на суму понад 1,4 мільйона гривень.

      У пресслужбі НАЗК пояснили, що Світлана Фоменко вказала недостовірні відомості у декларації за 2015 рік. Мовиться про зарплату її чоловіка.

      До теми: Ексдепутати збрехали у деклараціях на 90 мільйонів гривень: що про них відомо

      Крім того, чиновниця не задекларувала автомобіль, машиномісце і не вказала відомості про корпоративні права, що належать чоловіку на право власності.

      Важливо: Які проблеми в законі про перезавантаження НАЗК

      Що відомо про Світлану Фоменко? 43-річна киянка Світлана Фоменко – перша заступниця міністра культури України з квітня 2016 року. З серпня по грудень 2014 року працювала заступницею ексміністра Євгена Нищука з питань європейської інтеграції.

      До цього була помічником ексдепутата від "Народного фронту" Віктора Єленського, колишнього заступника глави комітету парламенту з питань культури і духовності.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики е-декларування НАЗК Міністерство культури України Гроші
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