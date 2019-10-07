Ексдепутати збрехали у деклараціях на 90 мільйонів гривень: що про них відомо

Національне агентство по запобіганню корупції передаcть НАБУ недостовірні дані у деклараціях 4 колишніх депутатів Верховної Ради на суму 90 мільйонів гривень.

Недостовірну інформацію вказали народні депутати 8 скликання Руслан Демчак, Станіслав Березкін, Аркадій Корнацький та Вадим Кривохатько. Про це йдеться на сайті НАЗК.

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Про що збрехали ексдепутати у своїх деклараціях?

– Демчак у декларації за 2016 рік вказав недостовірні відомості про кошти, розміщені ним на банківських рахунках і номінальну вартість цінних паперів, що йому належать. Загалом виявлено порушень на суму понад 71,7 мільйона гривень.

– Березкін, подаючи декларацію за 2015 рік (виправлену), зазначив недостовірні відомості про квартиру та 2 машиномісця, які належать члену сім’ї (дружині) на праві власності. Сума недостовірних відомостей у декларації за 2015 рік (виправленій) становить понад 14,3 мільйона гривень.

– Корнацький у декларації за 2016 рік не задекларував свої корпоративні права та низку земельних ділянок, які належать йому на праві власності та оренди. Крім того, не відобразив інформацію про право користування житловим будинком, який є його зареєстрованим місцем проживання, та не зазначив відомості про видатки, на підставі яких він набув право власності на земельні ділянки. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить понад 3,2 мільйона гривень.

– Кривохатько, подаючи декларацію за 2017 рік, зазначив недостовірні відомості про вартість на дату набуття ним у власність автомобіля на загальну суму понад 471 тисяч гривень.

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Що відомо про депутатів, які вказали неправдиві дані у деклараціях?

Руслан Демчак – мультимільйонер, ексдепутат 8 скликання від БПП. У 2016 році він задекларував 133 мільйонів гривень готівкових коштів, а також будинок і машину у Великобританії, що орендувала дружина. Після цього соцмережі покепкували з нього.



Інфографіка майна Демчака від Facebook спільноти "Міністерство еміграції"

Демчак має будинок у передмісті Києва, що записаний на батька – колишнього вчителя фізкультури. Однак, компенсацію на суму 20 тисяч гривень від держави брав регулярно.



Руслан Демчак / фото slovoidilo.ua

Аркадій Корнацький – ексдепутат від "Блоку Петра Порошенка" декларував 136 мільйонів гривень заощаджень. Він мав російське громадянство до 2005 року. Український паспорт отримав того ж року. З 2007 Аркадій Корнацький працював радником Віктора Балоги.

На початку 2019 року оголосив про своє висування на посаду президента України. Корнацький зареєстрував десятки земельних ділянок у Первомайську, Миколаївської обаласті. Також 15 житлових будинів, квартиру у Києві (101,5 квадратних метрів) та інші нежитлові приміщення.



Аркадій Корнацький / фото із соцмереж

Станіслав Березкін – скандальний екснардеп від фракції "Воля народу". НАБУ вручило йому підозру у вчиненні низки особливо тяжких корупційних злочинів. Його підозрюють у причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів Ощадбанку. За даними слідства, Березкін залучив до схеми інших людей, в тому числі працівників банку. Спільники змовилися і отримали кредит в "Ощадбанку", не надавши для нього забезпечення. Кредит отримала компанія "Креатив" (кінцевий бенефіціар – Березкін), яка одразу перерахувала гроші в офшори.

Справа набула резонансу ще восени 2018 року. Тоді затримали сина Березкіна – Максима. Але невдовзі він і ще 5 осіб вийшли з СІЗО. За кожного з них внесли заставу – найменша сума становить 1 мільйон гривень, а найбільша – трохи більше за 2,5 мільйона.



Станіслав Березкін / berezkin.deputat.net

Вадим Кривохатько – колишній міліціонер родом з Дніпропетровської області, ексдепутат від БПП. Після завершення кар'єри у правоохоронних органах Кривохатько зайнявся фермерським бізнесом.

Один із найбільших прогульників сесій Верховної Ради минулого скликання. У 2014 році Кривохатько вже потрапляв у скандал, не вказавши свій бізнес у своїй декларації. Серед нерухомості у нардепа – будинок площею 100,6 квадратних метрів. У його дружини два будинки на 90,5 і 209,6 квадратних метрів. Сім'я Кривохатька має великий автопарк. У народного депутата є Merсedes-Benz G-320 cdi, автобус, два вантажних Volkswagen Caddy, МАЗ 53366, MAN TGA. У 2014 році Кривохатько вже потрапляв у скандал, не вказавши свій бізнес у своїй декларації.



Вадим Кривохатько / фото Люстратор.Запоріжжя