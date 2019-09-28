Появились подробности отставки главы Укравтодора Новака

Бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак отметил, что его отставка – это личное решение. Правда, такой шаг является связанным с изменением политической ситуации в Украине.

Как отметил Новак в комментарии "Громадському", политическая ситуация в Украине меняется, и поэтому здесь нужны новые люди. В то же время он добавил, что получил новые предложения.

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По словам экс-главы Укравтодора, свое решение об отставке он несколько недель назад обсудил с премьером Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием, поэтому они обо всем знали.

Также Новак рассказал, что скучает по своей семье, которая осталась в Польше.

Каждые выходные я выезжаю. Моя дочка поступила в медицинский университет, мой сын сейчас учится в седьмом классе. Я уже на этой должности – три года, и, как мы посчитали, я являюсь руководителем, который дольше всего руководит Укравтодором с начала создания этого учреждения. Три года только, но это самое долгое,

– подытожил Новак.

Славомир Новак написал заявление об отставке с должности главы Укравтодора 24 сентября, а уже через день, 25-го числа, ее согласовал Кабмин. Новак должен покинуть Укравтодор 1 октября

По словам экс-чиновника, он готов помогать главе правительства Алексею Гончаруку и своему преемнику в Укравтодоре. Также Новак отметил, что за три года его руководства Укравтодором удалось достичь хороших результатов и успешно реформировать дорожную отрасль.

Что известно про Славомира Новака? Он является уроженцем Польши. На своей Родине Новак в 2011 – 2013 годах возглавлял министерство транспорта и водного хозяйства. Также был депутатом Сейма и отвечал за транспортные планы и инвестиции во время подготовки Польши к Евро-2012. Одним из своих наибольших успехов он считает фундаментальную реформу польских железных дорог.



Укравтодор Новак возглавил в октябре 2016 года, правда, как исполняющий обязанности. Так он и проработал до конца своей каденции. Под его руководством в Укравтодоре, в частности, были введены две фундаментальные реформы дорожной отрасли – Дорожный фонд и децентрализация дорожного хозяйства.