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      З’явилися подробиці відставки голови Укравтодору Новака

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      Славомір Новак
      Славомір Новак / finance.bigmir.net

      Колишній очільник Державної агенції автомобільних доріг України Славомір Новак зазначив, що його відставка – це особисте рішення. Щоправда, такий крок є пов’язаним зі зміною політичної ситуації в Україні.

      Як зазначив Новак у коментарі "Громадському", політична ситуація в Україні змінюється, і тому тут є потрібними нові люди. Водночас він додав, що отримав нові пропозиції.

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      За словами ексочільника Укравтодору, своє рішення про відставку він декілька тижнів тому обговорив із прем’єром Олексієм Гончаруком та міністром інфраструктури Владиславом Криклієм, тому вони про все знали.

      Також Новак розповів, що сумує за своєю родиною, яка залишилась в Польщі.

      Щовихідних я виїжджаю. Моя донька вступила до медичного університету, мій син зараз навчається у сьомому класі. Я вже на цій посаді – три роки, і, як ми порахували, я є керівником, що найдовше керує Укравтодором з початку створення цієї установи. Три роки тільки, але це найдовше,
      – підсумував Новак.

      Славомір Новак написав заяву про відставку з посади голови Укравтодору 24 вересня, а вже за день, 25-го числа, її погодив Кабмін. Новак має покинути Укравтодор 1 жовтня

      За словами ексчиновника, він є готовим допомагати главі уряду Олексію Гончаруку та своєму наступнику в Укравтодорі. Також Новак відзначив, що за три роки його керівництва Укравтодором вдалося досягти хороших результатів і успішно реформувати дорожню галузь.

      Що відомо про Славоміра Новака? Він є уродженцем Польщі. На своїй Батьківщині Новак у 2011 – 2013 роках очолював міністр транспорту і водного господарства. Також був депутатом Сейму та відповідав за транспортні плани та інвестиції під час підготовки Польщі до Євро-2012. Одним зі своїх найбільших успіхів він вважає фундаментальну реформу польських залізниць.

      Укравтодор Новак очолив у жовтні 2016 року, щоправда як виконувач обов’язків. Так він і пропрацював до кінця своєї каденції. Під його керівництвом в Укравтодорі, зокрема, було запроваджено дві фундаментальні реформи дорожньої галузі – Дорожній фонд та децентралізація дорожнього господарства.

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      Теги: Новини України Новини політики Дороги Укравтодор Новини Польщі
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