Рекордне фінансування доріг у 2020 році: куди підуть гроші

Від початку цього тижня на дорогах України загинуло два десятки людей. У Європі ми б'ємо усі рекорди за кількістю смертей внаслідок ДТП. Найчастіше причиною аварій стає перевищення швидкості, а також погані дороги. Новий уряд обіцяє активно взятися за їхній ремонт. На що підуть виділені гроші – читайте далі.

Міжобласна дорога Тернопіль – Чернівці є частиною Міжнародної траси М-19. На початку 2019 року уряд Гройсмана заклав гроші на капітальний ремонт шляху. Однак на Тернопільській ділянці його так і не почали.

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Кошти заблокувало державне казначейство. Місцеві водії сподіваються, що дорогу все ж капітально відремонтують наступного року. Тим паче, що на 2020 на такі роботи заклали рекордну суму – майже 74,5 мільярда гривень. А це майже на 20 мільярдів більше ніж цього року.

План на п'ять років – це побудувати 24 тисячі кілометрів доріг. А також треба починати працювати з новими технологіями, таким як бетонні дороги. Про них багато говорять, там не все так однозначно, але точно ми будемо розпочинати роботу з цими технологіями,

– наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Тим часом керівник Укравтодору Славомір Новак заявив, що спочатку планують здійснити капітальний ремонт і реконструкцію траси Київ – Одеса. За задумом ця дорога має піднятися до першої категорії – автобану. На черзі продовжити та завершити капітальний ремонт і реконструкцію траси від Києва до Харкова. А ще – дорога на Умань. Щороку до цього міста з усіх усюд з'їжджаються прочани.



Розбита траса Київ – Одеса

А ще Славомір Новак обіцяє нові дорожні знаки та покращену розмітку. І окрім ремонту, акцент робитимуть на тому, щоб уже відновлені траси не вбивали перевантажені фури. Журналісти 24 каналу поспілкувалися з очільником профільного міністерства та керівником Укравтодору під час презентації двох перших систем для зважування вантажівок під час руху.

Система вмонтована під асфальт здатна зважувати машину, коли вона проїде на відповідному відрізі дороги. А камера фіксує номер машини. Після того Укртрансбезпека або поліція зупинятимуть перевантаженого порушника, аби оштрафувати та рекомендувати розвантажити транспортний засіб. Такі дорогі системи закупили коштом Міжнародного банку реконструкції та розвитку. І планують встановити ще щонайменше сотню.



Система вмонтована під асфальт здатна зважувати машину на ходу

"Краще співпрацювати з міжнародними організаціями, тому що вони говорять, що готові вкладатись, фінансувати, але ви маєте демонструвати свою волю і жагу до цього. Адже за минулий рік, до прикладу, у районі було освоєно лише 30% фінансування від міжнародних фінансових організацій", – пояснив міністр інфраструктури.

Дещо у планах Укравтодору може змінитись. Оскільки Славомір Новак після трьох років роботи хоче йти з посади. Його звільнення має погодити чинний уряд. Каже: йому є чим пишатись. За три роки його роботи – відремонтували 6800 кілометрів доріг.

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Новий уряд задав ще швидший темп. Обіцяють ремонтувати більше: по п'ять тисяч кілометрів доріг щороку.