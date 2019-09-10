Платний проїзд для вантажівок в Україні: реальність чи міф

"Укравтодор" вирішив боротися з перевантаженими фурами, які роками руйнують автошляхи країни. На українських дорогах впроваджують інтелектуальну транспортну систему, яка передбачає автоматичне зважування тягачів у русі та платний проїзд для вантажівок. Більше про сюрпризи для перевізників від "Укравтодору" – читайте далі.

Уже два тижні міст на Харківщині стоїть розвалений. Найімовірнішою причиною обвалу стала перевантажена фура.

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Однак незабаром недобросовісним перевізникам можуть вкрутити гайки. Вже 2019 року на трасі Київ – Львів починається впровадження інтелектуальної транспортної системи – Weight-in-Motion.

Що відомо про систему Weight-in-Motion?Система Weight-in-Motion може зважувати багатотонні вантажівки під час руху просто у потоці машин. Її планують вмонтувати у дорожнє полотно. Після цього вона фіксуватиме швидкість, габарити, навантаження на авто та загальну вагу. Спеціальна програма одразу ж аналізує дані та, якщо фура перевантажена, відправляє їх до найближчого пункту "Укртрансбезпеки". Якщо перевантаження підтверджується – далі рух заборонено.

Тих, хто спробує об'їхати комплекс – штрафуватимуть. Планується встановити приблизно 200 таких комплексів на всіх автошляхах України. До 2019 року з'явиться шість пунктів на під'їздах до Києва. Та, аби покращити якість доріг можуть вдатися і до радикальніших дій. Не виключено, що власникам вантажівок доведеться платити за проїзд українськими дорогами, заявили в "Укравтодорі".

Потрібно ухвалити закон, який врегулює питання цього збору. Нам вкрай необхідно ввести додаткове джерело Дорожнього фонду. Існує європейський принцип: фури, особливо ті, які заробляють на перевезеннях, повинні більше платити за проїзд автодорогами,

– сказав виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Славомір Новак.



Дороги в Україні можуть стати платними

Наразі законопроєкт про платний проїзд для вантажівок українськими шляхами розглядається у парламентському комітеті. Проте залишається питання – як вирахувати вартість проїзду для конкретної вантажівки?

Ми можемо у цілому видавати дозвіл на рух за допомогою віньєтки, або встановлювати бортовий пристрій на машину. Або ж будуть радіочастотні ідентифікатори,

– пояснив керівник відділу інтелектуальних транспортних систем Андрій Вознюк.

Проте, експерти побоюються, що такі заходи можуть призвести до перетоку вантажоперевезень та їх здорожчання. Ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер зауважив, що вантаж, який перевозять фури, можуть далі перевозитися залізницею, тоді водії будуть ще більше завантажувати автомобілі, аби їх перевезення були вигідними для них.

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Початок запровадженню інтелектуальних транспортних систем покладено, але перш ніж вони запрацюють "Укравтодор" має сам зрозуміти механізми дії, а Верховна Рада – ухвалити відповідні закони.