Платный проезд для грузовиков в Украине: реальность или миф

"Укравтодор" решил бороться с перегруженными фурами, которые годами разрушают автодороги страны. На украинских дорогах внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая предусматривает автоматическое взвешивание тягачей в движении и платный проезд для грузовиков. Больше о сюрпризах для перевозчиков от "Укравтодора" – читайте дальше.

Уже две недели мост на Харьковщине стоит развалившийся. Наиболее вероятной причиной обвала стала перегруженная фура.

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Однако вскоре недобросовестным перевозчикам могут закрутить гайки. Уже в 2019 году на трассе Киев – Львов начинается внедрение интеллектуальной транспортной системы – Weight-in-Motion.

Что известно о системе Weight-in-Motion?Система Weight-in-Motion может взвешивать многотонные грузовики во время движения в потоке машин. Ее планируют вмонтировать в дорожное полотно. После этого она будет фиксировать скорость, габариты, нагрузку на авто и общий вес. Специальная программа сразу же анализирует данные и, если фура перегружена, отправляет их к ближайшему пункту "Укртрансбезопасности". Если перегрузка подтверждается – дальше движение запрещено.

Тех, кто попытается объехать комплекс – штрафовать. Планируется установить около 200 таких комплексов на всех автодорогах Украины. К 2019 году появится шесть пунктов на подъездах к Киеву. И, чтобы улучшить качество дорог могут прибегнуть и к более радикальным действиям. Не исключено, что владельцам грузовиков придется платить за проезд по украинским дорогам, заявили в "Укравтодоре".

Нужно принять закон, который урегулирует вопрос этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по автодорогам,

– сказал исполняющий обязанности председателя "Укравтодора" Славомир Новак.



Дороги в Украине могут стать платными

Сейчас законопроект о платном проезде для грузовиков по украинским дорогам рассматривается в парламентском комитете. Однако остается вопрос – как вычислить стоимость проезда для конкретного грузовика?

Мы можем в целом выдавать разрешение на движение с помощью виньетки, или устанавливать бортовое устройство на машину. Или же будут радиочастотные идентификаторы,

– пояснил руководитель отдела интеллектуальных транспортных систем Андрей Вознюк.

Однако, эксперты опасаются, что такие меры могут привести к перетоку грузоперевозок и их удорожанию. Экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер отметил, что грузы, которые перевозят фуры, могут дальше перевозиться по железной дороге, тогда водители будут еще больше загружать автомобили, чтобы их перевозки были выгодными для них.

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Начало внедрения интеллектуальных транспортных систем положено, но прежде чем они заработают "Укравтодор" должен сам понять механизмы действия, а Верховная Рада – принять соответствующие законы.