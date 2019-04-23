Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування

Перейдемо від теми президентських виборів до більш насущних питань. Ким би не був наш новий президент, питання ремонту доріг було, є і буде актуальним завжди. Центр розслідувань України провів власну весняну інспекцію нещодавно відремонтованих доріг. Отже, про справжній стан дорожнього покриття – читайте далі.

На жаль, охопити всю територію України ми не могли просто фізично, тож, зупинилися на дорогах у Київській області та попрямували на Південь. Не забули завітати й на Миколаївщину, яка відома своїми дорогами вже далеко за межами країни.

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Київщина

Траса з Києва до Українки та Трипілля вважається однією з найбільш навантажених напрямків Київщини. Дорога, про ремонт якої мріяли тисячі водіїв, навіть писали щодо неї гнівні петиції. Зрештою на початку 2019 року її таки відремонтували. Проте, що з нею сталося, коли зійшов сніг?

Наш агент Ілля Лукаш проїхався новенькою трасою. На жаль, тріщини на ній видно вже зараз, подекуди в асфальт навіть закатали гілля. Скільки та дорога протримається і чи не доведеться місцевим мешканцям писати чергову петицію – питання відкрите.



Тріщина після ремонту дороги

Під Васильковом теж зробили нову дорогу. За ремонт 700 метрів "Укравтодор" розкошелився на 2,5 мільйона. Проте ані ями, ані калюжі замість узбіччя і відсутність газону, який був окремим рядком прописаний в тендерній документації, нікуди не зникли.

Одещина

На Одещині наші агенти інспектували трасу Р-75, напрямок Балта – Кодима. Ділянка у 34 кілометри, яку відремонтували 2018 року, коштувала 210 мільйонів гривень.

Звичайно, вона далеко не бездоганна, але точно краще, ніж відсутність покриття. За її ремонт взявся місцевий депутат Князь Хачатрян, що має спеціалізовану фірму. Та й той жаліється – зробив би більшу ділянку, якби "Укравтодор" все вчасно оплачував.



Депутат Князь Хачатрян

За висновками Рахункової палати, понад 410 мільйонів гривень, за які мали б побудувати дороги у трьох областях, пустили за вітром. А сума з бюджету по країні, якщо говорити про ремонти доріг загального користування державного значення, склала у 2018 році понад 25 мільярдів гривень.

Одна з головних претензій аудиторів Рахункової палати – це недбале ставлення самого "Укравтодору" до контролю над розподілом та використання грошей. От як відбувається контроль за якістю ремонтів? Чи знали ви, що задля виконання цієї функції існує навіть ціле державне підприємство "Дорожній контроль якості".

Перевірка доріг

Наші журналісти дуже хотіли подивитись як вони працюють і навіть проїхатися із ними відремонтованими дорогами. Але наш офіційний запит працівники "Дорожнього контролю якості" проігнорували. Лише згодом листом прозвітували, що за рік провели тисячу перевірок якості ремонтів та відповідно зробили 4,5 тисячі випробувань матеріалів для дорожнього будівництва.



Перевірка якості асфальтного покриття

Свій звіт аудитори Рахункової палати завершують тим, що рекомендують оте саме державне підприємство, яке має контролювати якість ремонтів, перевести під контроль Міністерства інфраструктури. Тоді в питання розподілу та контролю дорожніх грошей ймовірно можливий паритет.

Ну, і вишенька на торті – матеріали аудиту підуть слідчим Національної поліції та Генпрокуратуру. Отже, ось так вже на ремонтували на збільшених бюджетах, що можливі кримінальні провадження. І майже день у день з оприлюдненням отаких висновків "Укравтодор" образливо заявив, що висновок Рахункової – то спроба втягнути його у політичні баталії. Мовляв, нічого спільного із реальним фактажем немає.

Тобто, коли аудитори кажуть, що гроші використовуються м'яко кажучи не зовсім ефективно, то політичні баталії? Тобто вибоїни на свіжовідремонтованих дорогах теж політикою будемо виправдовувати? От що мене потішило, так це той факт, що вигадану дорогу Калинівка – Снігурівка, яку із конфузом відкривав президент, таки доробили. Наші агенти особисто проінспектували її та зауважили, що напевне то найкраща дорога в регіоні.



Порошенко приїхав відкривати дорогу, якої немає

Та заразом не буду наганяти забагато зради. Адже зміни на дорогах є. Вони справді будуються, ремонтуються, бюджети збільшені у рази, але якість тішить не завжди. І реального контролю від держави справді бракує.