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      Рекордное финансирование дорог в 2020 году: куда пойдут деньги

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      С начала этой недели на дорогах Украины погибло два десятка человек. В Европе мы бьем все рекорды по количеству смертей вследствие ДТП. Чаще всего причиной аварий становится превышение скорости, а также плохие дороги. Новое правительство обещает активно взяться за их ремонт. На что пойдут выделенные деньги – читайте дальше.

      Межобластная дорога Тернополь – Черновцы является частью Международной трассы М-19. В начале 2019 года правительство Гройсмана заложило деньги на капитальный ремонт пути. Однако на Тернопольском участке его так и не начали.

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      Средства заблокировало государственное казначейство. Местные водители надеются, что дорогу все же капитально отремонтируют в следующем году. Тем более, что на 2020 на такие работы заложили рекордную сумму – почти 74,5 миллиарда гривен. А это почти на 20 миллиардов больше чем в этом году.

      План на пять лет – это построить 24 тысячи километров дорог. А также нужно начинать работать с новыми технологиями, таким как бетонные дороги. О них много говорят, там не все так однозначно, но точно мы будем начинать работу с этими технологиями,
      – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      Тем временем руководитель Укравтодора Славомир Новак заявил, что сначала планируют осуществить капитальный ремонт и реконструкцию трассы Киев – Одесса. По замыслу эта дорога должна подняться до первой категории – автобана. На очереди продолжить и завершить капитальный ремонт и реконструкцию трассы от Киева до Харькова. А еще – дорога на Умань. Ежегодно в этот город ото всюду съезжаются паломники.


      Разбитая трасса Киев – Одесса

      А еще Славомир Новак обещает новые дорожные знаки и улучшенную разметку. И кроме ремонта, акцент делать на том, чтобы уже восстановленные трассы не убивали перегруженные фуры. Журналисты 24 канала пообщались с главой профильного министерства и руководителем Укравтодора во время презентации двух первых систем для взвешивания грузовиков во время движения.

      Система вмонтирована под асфальт и способна взвешивать машину, когда она проедет на соответствующем отрезке дороги. А камера фиксирует номер машины. После этого Укртрансбезопасность или полиция будут останавливать перегруженного нарушителя, чтобы оштрафовать и рекомендовать разгрузить транспортное средство. Такие дорогие системы закупили за счет Международного банка реконструкции и развития. И планируют установить еще по меньшей мере сотню.


      Система вмонтирована под асфальт и способна взвешивать машину на ходу

      "Лучше сотрудничать с международными организациями, потому что они говорят, что готовы вкладывать, финансировать, но вы должны демонстрировать свою волю и жажду к этому. Ведь за прошлый год, к примеру, в районе было освоено лишь 30% финансирования от международных финансовых организаций", – пояснил министр инфраструктуры.

      Планы Укравтодора могут измениться. Поскольку Славомир Новак после трех лет работы хочет уходить с поста. Его увольнение должно согласовать действующее правительство. Говорит: ему есть чем гордиться. За три года его работы – отремонтировали 6800 километров дорог.

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      Новое правительство задало еще более быстрый темп. Обещают ремонтировать более: по пять тысяч километров дорог ежегодно.

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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Укравтодор Полиция Министерство инфраструктуры Ремонт Новое Правительство Авто Транспорт Деньги Дороги
      Источник: 24 канал
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