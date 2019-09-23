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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Почему в Украине происходит так много ДТП: объяснение эксперта

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      В Украине за последние дни произошло большое количество аварий на дорогах. Они унесли жизни многих людей, а некоторых оставили с травмами.

      Эту ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал первый заместитель министра инфраструктуры (2014-2016 гг.) Владимир Шульмейстер.

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      По его словам, в Украине самая большая смертность в Европе на дорогах.

      В этого, по его мнению, есть три основные группы причин:

      1. Первая – связана с дорожным покрытием – ямы, отсутствие разметки и стандартных систем, которые гарантируют или хотя бы повышают безопасность движения.
      2. Вторая – связана с транспортными средствами, которые часто не оборудованы необходимым и являются большим риском для жизни людей.
      3. Третья – это сами люди, которые сидят за рулем или переходят дорогу не там, где надо, или ведут себя неправильно. Этот вопрос связан с культурой вождения.

      В Европе худших ситуаций по дорогам я не знаю. У нас около 90% дорог не отремонтированы и являются угрозой для граждан,
      – подытожил Владимир Шульмейстер.

      Больше – смотрите в видео.

      Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом. В автокатастрофе погибли 9 человек – свидетели говорят, что все они были пассажирами маршрутки. Еще 4 ранены.

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      Через сутки, 22 сентября, ужасное ДТП произошло на Житомирщине. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил маршрутку, которая остановилась на обочине. Погибли 9 человек, еще 11 получили ранения.

      Еще одно ДТП с грузовиком и автобусом произошло 23 сентября на Киевщине. Грузовик врезался в автобус, который был припаркован на обочине. От удара автобус наехал на трех мужчин, которые стояли впереди него, они погибли.

      blog_ava
      На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: 9 погибших, 11 пострадавших – фото и видео
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Дороги Укравтодор Транспорт
      Источник: 24 канал
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