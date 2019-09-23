Почему в Украине происходит так много ДТП: объяснение эксперта

В Украине за последние дни произошло большое количество аварий на дорогах. Они унесли жизни многих людей, а некоторых оставили с травмами.

Эту ситуацию в прямом эфире 24 канала прокомментировал первый заместитель министра инфраструктуры (2014-2016 гг.) Владимир Шульмейстер.

Читайте также: Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)

По его словам, в Украине самая большая смертность в Европе на дорогах.

В этого, по его мнению, есть три основные группы причин:

Первая – связана с дорожным покрытием – ямы, отсутствие разметки и стандартных систем, которые гарантируют или хотя бы повышают безопасность движения. Вторая – связана с транспортными средствами, которые часто не оборудованы необходимым и являются большим риском для жизни людей. Третья – это сами люди, которые сидят за рулем или переходят дорогу не там, где надо, или ведут себя неправильно. Этот вопрос связан с культурой вождения.

В Европе худших ситуаций по дорогам я не знаю. У нас около 90% дорог не отремонтированы и являются угрозой для граждан,

– подытожил Владимир Шульмейстер.

Больше – смотрите в видео.

Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом. В автокатастрофе погибли 9 человек – свидетели говорят, что все они были пассажирами маршрутки. Еще 4 ранены.

Знайте больше: В страшном ДТП в Чернигове погибли 4 подростка: авто разорвало на части – фото

Через сутки, 22 сентября, ужасное ДТП произошло на Житомирщине. Водитель грузовика не справился с управлением и протаранил маршрутку, которая остановилась на обочине. Погибли 9 человек, еще 11 получили ранения.

Еще одно ДТП с грузовиком и автобусом произошло 23 сентября на Киевщине. Грузовик врезался в автобус, который был припаркован на обочине. От удара автобус наехал на трех мужчин, которые стояли впереди него, они погибли.