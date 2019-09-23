Чому в Україні стається так багато ДТП: пояснення експерта

В Україні за останні дні сталася велика кількість аварій на дорогах. Вони забрали життя багатьох людей, а декого залишили з травмами.

Цю ситуацію в прямому ефірі 24 каналу прокоментував перший заступник міністра інфраструктури (2014-2016 рр.) Володимир Шульмейстер.

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За його словами, в Україні найбільша смертність в Європі на дорогах.

У цього, на його думку, є три основні групи причин:

Перша – пов’язана з дорожнім покриттям – ями, відсутність розмітки та стандартних систем, які гарантують або хоча б підвищують безпеку руху. Друга – пов’язана з транспортними засобами, які часто не обладнані необхідним і є великим ризиком для життя людей. Третя – це самі люди, які сидять за кермом, або переходять дорогу не там, де треба, або поводять себе неправильно. Це питання пов’язано з культурою водіння.

В Європі гірших ситуацій по дорогах я не знаю. У нас близько 90% доріг не відремонтовані й є загрозою для громадян,

– підсумував Володимир Шульмейстер.

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Під Одесою 21 вересня вантажівка зіткнулася із автобусом. В автокатастрофі загинули 9 людей – свідки кажуть, що усі вони були пасажирами маршрутки. Ще 4 поранені.

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Через добу, 22 вересня, жахлива ДТП сталася на Житомирщині. Водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив маршрутку, що зупинилась на узбіччі. Загинули 9 людей, ще 11 отримали поранення.

Ще одна ДТП із вантажівкою та автобусом сталась 23 вересня на Київщині. Вантажівка врізалась у автобус, який також був припаркований на узбіччі. Від удару автобус наїхав на трьох чоловіків , які стояли попереду нього, вони загинули.