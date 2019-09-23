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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Чому в Україні стається так багато ДТП: пояснення експерта

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      В Україні за останні дні сталася велика кількість аварій на дорогах. Вони забрали життя багатьох людей, а декого залишили з травмами.

      Цю ситуацію в прямому ефірі 24 каналу прокоментував перший заступник міністра інфраструктури (2014-2016 рр.) Володимир Шульмейстер.

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      За його словами, в Україні найбільша смертність в Європі на дорогах.

      У цього, на його думку, є три основні групи причин:

      1.  Перша – пов’язана з дорожнім покриттям – ями, відсутність розмітки та стандартних систем, які гарантують або хоча б підвищують безпеку руху.
      2. Друга – пов’язана з транспортними засобами, які часто не обладнані необхідним і є великим ризиком для життя людей.
      3. Третя – це самі люди, які сидять за кермом, або переходять дорогу не там, де треба, або поводять себе неправильно. Це питання пов’язано з культурою водіння.

      В Європі гірших ситуацій по дорогах я не знаю. У нас близько 90% доріг не відремонтовані й є загрозою для громадян,
      – підсумував Володимир Шульмейстер.

      Більше – дивіться у відео.

      Під Одесою 21 вересня вантажівка зіткнулася із автобусом. В автокатастрофі загинули 9 людей – свідки кажуть, що усі вони були пасажирами маршрутки. Ще 4 поранені.

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      Через добу, 22 вересня, жахлива ДТП сталася на Житомирщині. Водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив маршрутку, що зупинилась на узбіччі. Загинули 9 людей, ще 11 отримали поранення.

      Ще одна ДТП із вантажівкою та автобусом сталась 23 вересня на Київщині. Вантажівка врізалась у автобус, який також був припаркований на узбіччі. Від удару автобус наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього, вони загинули.

      blog_ava
      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 11 потерпілих – фото і відео
      сьогодні
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      Теги: Новини України Транспорт Аварії та ДТП Укравтодор Дороги
      Джерело: 24 канал
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