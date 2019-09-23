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      У страшній ДТП в Чернігові загинули 4 підлітки: авто розірвало на частини – фото

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      У Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків – авто влетіло в дерево
      У Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків – авто влетіло в дерево / Нацполіція

      У Чернігові водій-підліток не впорався з керуванням на мокрій дорозі та влетів у придорожнє дерево. Він та ще троє пасажирів-підлітків, які були в авто, загинули.

      Ще одну вцілілу дівчину-пасажирку забрали до лікарні, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

      Читайте також: Жахлива ДТП із багатьма загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали

      Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП після півночі. Удар був настільки сильний, що автомобіль розірвало на частини. Водій підліток взяв "Фольксваген Пасат", що належав дідові, та поїхав кататися із друзями-однолітками.

      Хлопчина планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорбу на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини,
      – розповіли правоохоронці.

      Триває досудове розслідування, правоохоронці порушили кримінальне провадження.


      Фото з місця ДТП у Чернігові

      Протягом останніх днів сталися дві жахливі ДТП із великої кількістю загиблих – на Житомирщині та на Одещині. Під Одесою 21 вересня вантажівка зіткнулася із автобусом, повним людей. Внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 9 осіб, ще 4 поранені. На Житомирщині 22 вересня через зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 11 отримали травми.

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини політики Транспорт Діти і неповнолітні Новини Чернігова Поліція
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