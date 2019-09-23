У страшній ДТП в Чернігові загинули 4 підлітки: авто розірвало на частини – фото

У Чернігові водій-підліток не впорався з керуванням на мокрій дорозі та влетів у придорожнє дерево. Він та ще троє пасажирів-підлітків, які були в авто, загинули.

Ще одну вцілілу дівчину-пасажирку забрали до лікарні, про це повідомили у поліції Чернігівської області.

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Правоохоронці отримали повідомлення про ДТП після півночі. Удар був настільки сильний, що автомобіль розірвало на частини. Водій підліток взяв "Фольксваген Пасат", що належав дідові, та поїхав кататися із друзями-однолітками.

Хлопчина планував отримати водійське посвідчення. Під час спуску з пагорбу на мокрій дорозі він не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини,

– розповіли правоохоронці.

Триває досудове розслідування, правоохоронці порушили кримінальне провадження.



Фото з місця ДТП у Чернігові

Протягом останніх днів сталися дві жахливі ДТП із великої кількістю загиблих – на Житомирщині та на Одещині. Під Одесою 21 вересня вантажівка зіткнулася із автобусом , повним людей. Внаслідок автокатастрофи загинули щонайменше 9 осіб, ще 4 поранені. На Житомирщині 22 вересня через зіткнення вантажного автомобіля з автобусом загинуло 9 осіб, а ще 11 отримали травми.