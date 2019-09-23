10:20
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Жахлива ДТП із багатьма загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали

      580 Читать новость на русском
      Затримали водія вантажівки, який спричинив ДТП із дев'ятьма загиблими
      Затримали водія вантажівки, який спричинив ДТП із дев'ятьма загиблими / Нацполіція

      Водія вантажівки, який не впорався із керуванням та врізався у автобус "Житомир–Яремча", вже затримали правоохоронці. У страшній аварії загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

      Медики надали затриманому водієві необідну медичну допомогу, про це повідомляють у поліції Житомирської області. 

      Важливо: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      Жахлива аварія трапилася у Житомирській області 22 вересня на автодорозі "Київ–Чоп" поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус сполученням "Житомир–Яремча". Той стояв на узбіччі дороги – водій автобуса зупинився, аби замінити колесо. 

      На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів віком від 42 до 71 року забрали до лікарні. У ДСНС повідомляють про 11 потерпілих та 9 загиблих.

      Це не перша смертелньна аварія за останній час. Лише 21 вересня під Одесою вантажівка зіткнулася із автобусом, повним людей. Загинули 9 осіб, ще 4 поранені. За словами свідків, усі загиблі були пасажирами маршрутки. Причини ДТП поки встановлює слідство.

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні
      24776
      Теги: Транспорт Поліція Аварії та ДТП Новини Житомира Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 3744
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сьогодні , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 1720
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні , 07:56 У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      Ірина Вихрущ 24771
      Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      22 вересня , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня
      Блоги тижня 3554
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук