Жахлива ДТП із багатьма загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримали

Водія вантажівки, який не впорався із керуванням та врізався у автобус "Житомир–Яремча", вже затримали правоохоронці. У страшній аварії загинули 9 осіб, ще 11 постраждали.

Медики надали затриманому водієві необідну медичну допомогу, про це повідомляють у поліції Житомирської області.

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Жахлива аварія трапилася у Житомирській області 22 вересня на автодорозі "Київ–Чоп" поблизу села Великий Молодьків Новоград-Волинського району. Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням та врізався в автобус сполученням "Житомир–Яремча". Той стояв на узбіччі дороги – водій автобуса зупинився, аби замінити колесо.

На місці автокатастрофи загинули 9 пасажирів автобуса. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів віком від 42 до 71 року забрали до лікарні. У ДСНС повідомляють про 11 потерпілих та 9 загиблих.

Це не перша смертелньна аварія за останній час. Лише 21 вересня під Одесою вантажівка зіткнулася із автобусом , повним людей. Загинули 9 осіб, ще 4 поранені. За словами свідків, усі загиблі були пасажирами маршрутки. Причини ДТП поки встановлює слідство.