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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Ужасное ДТП со многими погибшими на Житомирщине: водителя грузовика задержали

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      Задержали водителя грузовика, который вызвал ДТП с девятью погибшими
      Задержали водителя грузовика, который вызвал ДТП с девятью погибшими / Нацполиция

      Водителя грузовика, который не справился с управлением и врезался в автобус "Житомир–Яремча", уже задержали правоохранители. В страшной аварии погибли 9 человек, еще 11 пострадали.

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      Теги: Новости Житомира Новости Украины Новости политики
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