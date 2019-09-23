Ужасное ДТП со многими погибшими на Житомирщине: водителя грузовика задержали 09:53, сегодня 27 Читати новину українською Задержали водителя грузовика, который вызвал ДТП с девятью погибшими / Нацполиция Водителя грузовика, который не справился с управлением и врезался в автобус "Житомир–Яремча", уже задержали правоохранители. В страшной аварии погибли 9 человек, еще 11 пострадали. Новость дополняется... Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака сегодня 1563 Теги: Новости Житомира Новости Украины Новости политики Комментарии powered by lun.ua Новости за сегодня Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Выбор редакции Победители Эмми-2019: какие сериалы получили престижные награды сегодня , 09:34 На Житомирщине грузовик столкнулся с автобусом: 9 погибших, 11 пострадавших – фото сегодня , 08:29 Главные новости 22 сентября: возможна ли прямая война с Россией, детали жуткого ДТП под Одессой сегодня , 08:01 Комментарии Публикации сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону Наталя Ромашова 3603 сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post Світові Медіа 1467 19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный 6 сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас Ірина Вихрущ 7612 22 сентября , 22:00 Рейтинг Зеленського, залежний від України "Газпром" та розкол від Патріарха Кирила: блоги тижня Блоги тижня 3504