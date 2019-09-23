В страшном ДТП в Чернигове погибли 4 подростков: авто разорвало на части – фото

В Чернигове водитель-подросток не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в придорожное дерево. Он и еще трое пассажиров-подростков, которые были в авто, погибли.

Еще одну уцелевшую девушку-пассажирку забрали в больницу, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

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Правоохранители получили сообщение о ДТП после полуночи. Удар был настолько силен, что автомобиль разорвало на части. Водитель подросток взял "Фольксваген Пассат", который принадлежал деду, и поехал кататься с друзьями-сверстниками.

Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части,

– рассказали правоохранители.

Продолжается досудебное расследование, правоохранители возбудили уголовное производство.



Фото с места ДТП в Чернигове

В течение последних дней произошло два ужасных ДТП с большим количеством погибших – на Житомирщине и в Одесской области. Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены. На Житомирщине 22 сентября из-за столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, еще 11 получили травмы.