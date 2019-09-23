11:34
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В страшном ДТП в Чернигове погибли 4 подростков: авто разорвало на части – фото

      103 Читати новину українською
      В Чернигове в ДТП погибли 4 подростков – авто влетело в дерево
      В Чернигове в ДТП погибли 4 подростков – авто влетело в дерево / Нацполиция

      В Чернигове водитель-подросток не справился с управлением на мокрой дороге и влетел в придорожное дерево. Он и еще трое пассажиров-подростков, которые были в авто, погибли.

      Еще одну уцелевшую девушку-пассажирку забрали в больницу, об этом сообщили в полиции Черниговской области.

      Читайте также: Ужасное ДТП со многими погибшими на Житомирщине: водителя грузовика задержали

      Правоохранители получили сообщение о ДТП после полуночи. Удар был настолько силен, что автомобиль разорвало на части. Водитель подросток взял "Фольксваген Пассат", который принадлежал деду, и поехал кататься с друзьями-сверстниками.

      Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части,
      – рассказали правоохранители.

      Продолжается досудебное расследование, правоохранители возбудили уголовное производство.


      Фото с места ДТП в Чернигове

      В течение последних дней произошло два ужасных ДТП с большим количеством погибших – на Житомирщине и в Одесской области. Под Одессой 21 сентября грузовик столкнулся с автобусом, полным людей. В результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 9 человек, еще 4 ранены. На Житомирщине 22 сентября из-за столкновения грузового автомобиля с автобусом погибли 9 человек, еще 11 получили травмы.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      17601
      Теги: Новости политики Новости Украины Дети и несовершеннолетние Аварии и ДТП Полиция Новости Чернигова Транспорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сегодня , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 67
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4116
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 2389
      В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      сегодня , 07:56 В ДТП на одесской трассе погибли 9 человек: все, что известно сейчас
      Ірина Вихрущ 8153
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук