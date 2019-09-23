Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)

Відразу кілька смертельних аварій із громадським транспортом сталися за короткий час – у період з 21 по 23 вересня. На жаль, у страшні ДТП переповнені людьми маршрутки та автобуси потрапляли і раніше в історії незалежної України – від деяких із них справді мороз по шкірі.

Під Одесою 21 вересня вантажівка зіткнулася із автобусом. В автокатастрофі загинули 9 людей – свідки кажуть, що усі вони були пасажирами маршрутки. Ще 4 поранені.

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Через добу, 22 вересня, жахлива ДТП сталася на Житомирщині. Водій вантажівки не впорався із керуванням та протаранив маршрутку, що зупинилась на узбіччі. Загинули 9 людей, ще 11 отримали поранення.

Ще одна ДТП із вантажівкою та автобусом сталась 23 вересня на Київщині. Вантажівка врізалась у автобус, який також був припаркований на узбіччі. Від удару автобус наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього, вони загинули.

Коли ще кілька ДТП масштабних траплялись в один день?20 липня 2018 року. Впродовж цього дня на українських дорогах сталося чотири масштабних смертельних ДТП, дві із них – з маршрутками.



Тоді на Миколаївщині рейсовий мікроавтобус, що рухався за маршрутом "Одеса – Гомель", зіштовхнувся з вантажівкою. Водій і четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, а ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.



У цей ж день на Житомирщині рейсовий мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою. У ДТП загинуло 10 осіб (водій та пасажири мікроавтобусу), ще 10 осіб постраждали.

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Найкривавіші ДТП в Україні за часів незалежності

Кожного року в аваріях на дорогах у всьому світі гине близько 1,25 мільйона людей, ще від 20 до 50 мільйонів травмуються. В Україні – 3 тисячі людей. Це приблизно 9 смертей кожного дня. На жаль, трапляються такі аварії, що забирають відразу багато життів.

Дніпропетровщина, 2010 рік, 45 жертв

Це найбільша кількість жертв у ДТП в історії незалежної України. Тоді поблизу міста Марганець автобус "БАЗ Еталон", в якому перебували 52 пасажири, в'їхав на залізничний переїзд. Сигнал світлофора водій проігнорував. Там автобус зіткнувся із електровозом. Локомотив протягнув маршрутку близько 300 метрів. Тіла загиблих збирали уздовж колії.

Страшна ДТП у Марганці/ Джерело: focus.ua

Дніпропетровщина, 1997 рік, 19 жертв

Вантажівка, в якій їхали 18 пенсіонерок, зіткнулася із потягом на перегоні Самаровка-Павлоград. Загинули усі, крім водія та однієї пасажирки.

Одещина, 2004 рік, 16 жертв

Водій автобуса проігнорував сигналізацію автоматичного переїзду. Потяг протаранив автобус – тягнув його 500 метрів.

Одещина, 2005 рік, 14 жертв

Автобус зупинився перед рейками, аби забрати пасажирку. Машиніст вантажного потяга помітив його за 300 метрів до переїзду, однак водій не зважав на сигнали і продовжив рух. Відстань була занадто короткою, аби потяг із такою вагою міг загальмувати.

Хмельниччина, 2007 рік, 12 жертв

Усі пасажири та водій маршрутки-мікроавтобуса загинули після зіткнення з вантажівкою.

Житомирщина, 2008 рік, 11 жертв

Вантажівка протаранила маршрутку "Рівне-Київ", виїхавши на зустрічну. Усі 10 пасажирів маршрутки і водій загинули, вцілів лише водій фури.

Вінниччина, 2009 рік, 10 жертв

Причіп з м'якими іграшками відірвався від фури на трасі "Львів – Кіровоград – Знам'янка". На зустрічній смузі врізався в мікроавтобус Volkswagen, у якому їхали 11 православних прочан. Загинули 9 пасажирів і водій.

Фото 18+

Розтрощений автобус у Вінниці/ Джерело: myvin.com.u

Кривий ріг, 2018 рік, 9 жертв

Авто Mazda не пропустив на головній дорозі маршрутку, в якій було 24 пасажири. Після зіткнення її відкинуло на зустрічну смугу, там маршрутка врізалась в автобус. В результаті 9 людей загинуло, ще 20 отримало травми різного ступеню важкості.



Фото з місця ДТП у Криму Розі

Дивіться відео про ДТП у Кривому Розі

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З 1 січня 2015 року до 1 липня 2019-го сталося 692 тисячі 317 дорожньо-транспортних подій. Найгірша статистика була в 2017 році: 162,5 тисячі аварій і понад 3 тисяч загиблих.

Де нейнебезпечніше? Київ не перестає бути найбільш аварійним регіоном ось вже понад 4 роки. Серед областей найгірша ситуація з аварійністю в Одеській області – там до середини літа сталося 7,9 тисяч аварій, в Київській області – 6,7 тисячі, Харківської області – 6,5 тисяч. Найменш аварійна область цього року — Луганська, там сталось 461 ДТП.