На Миколаївщині сталася жахлива ДТП, багато загиблих: фото з місця аварії
У Миколаївській області вранці 20 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю вантажівки та мікроавтобусу загинули п’ятеро осіб, та ще понад десяток госпіталізовані.
Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
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Сьогодні, 20 липня, близько п'ятої години ранку на 289 кілометрі автодороги "Київ-Одеса", неподалік смт Криве Озеро, відбулось зіткнення рейсового мікроавтобусу марки Volkswagen, що рухався за маршрутом "Одеса-Гомель", з білоруською реєстрацією, та вантажівки, яка за попередніми даними, стояла з правого боку проїжджої частини через несправність,
– йдеться у повідомленні.
Так, внаслідок аварії водій та четверо пасажирів мікроавтобусу загинули на місці, а ще 12 пасажирів з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.
Правоохоронці внесли інформацію про дорожньо-транспортну пригоду до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Наразі у поліції встановлюють усі обставини та причини скоєння аварії, та буде призначено проведення експертиз.
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