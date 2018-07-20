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В Николаевской области произошло ужасное ДТП, много погибших: фото с места аварии

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В Николаевской области произошло серьезное ДТП, погибло 5 человек
В Николаевской области произошло серьезное ДТП, погибло 5 человек / mk.npu.gov.ua

В Николаевской области утром 20 июля в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса погибли пять человек, и еще более десятка госпитализировано.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Сегодня, 20 июля, около пяти часов утра на 289 километре автодороги "Киев-Одесса", неподалеку пгт Кривое Озеро, произошло столкновение рейсового микроавтобуса марки Volkswagen, который двигался по маршруту "Одесса-Гомель", с белорусской регистрацией, и грузовика, который по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности,
– говорится в сообщении.

Так, в результате аварии водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а еще 12 пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести было доставлено в больницу.

Правоохранители внесли информацию о дорожно-транспортном происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас в полиции устанавливают все обстоятельства и причины совершения аварии, и будет назначено проведение экспертиз.


Смертельная авария в Николаевской области


В Николаевские области в ДТП погибло 5 человек

Теги: Новости Украины Полиция Новости Николаева Жертвы Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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